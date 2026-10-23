باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ «داگلاس مک‌گریگور» از فرماندهان ارتش و استراتژیست نظامی گفت: تمام این ماجرا به پروژه اسرائیل بزرگ مربوط می‌شود؛ پروژه‌ای که خواهان نابودی کامل ایران و در واقع، نابودی هر کشور دیگری در منطقه است که در برابر آن مانع ایجاد کند. این همان کاری است که دونالد ترامپ انجام می‌دهد. او ابزار دست آن‌هاست، تمام ماجرا همین است. در ابتدا گفته می‌شد که با دو یا سه روز بمباران، حکومت ایران سقوط خواهد کرد، اما این طرح چندان موفقیت‌آمیز نبود. پاسخ این بود که باید آن‌ها را مجازات کنیم، وادارشان کنیم تسلیم شوند و خواسته‌های ما را بپذیرند، اما چگونه؟ با بمباران. اما این طرح هم موفق نشد و شکست سختی خورد.