باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - جاده روستای گیداری در شادگان، این روزها میزبان مسئولانی بود که برای افتتاح پروژه‌ای ۴.۵ کیلومتری آمده بودند؛ پروژه‌ای که به گفته مدیرکل راهداری خوزستان، پنجمین افتتاح راهداری استان از اردیبهشت‌ماه امسال تاکنون است.

روستای گیداری در شهرستان شادگان، سال‌هاست با مشکل راه ارتباطی دست‌وپنجه نرم می‌کند. جاده‌ای که اهالی را به مرکز شهرستان و خدمات ضروری وصل می‌کند، به‌واسطه فرسودگی و نبود آسفالت مناسب، همواره مشکلاتی برای تردد ایجاد کرده است. حالا با تعریض و بهسازی این محور، بخشی از دغدغه قدیمی اهالی برطرف شده است.

یزدان خسروی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان، در حاشیه این مراسم با اشاره به روند اجرای این پروژه گفت: پیش از این روند پیشرفت پروژه‌های شهرستان با چالش‌ها و ناامیدی‌هایی همراه بود؛ اما با همت مجموعه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، به‌کارگیری پیمانکار توانمند و بومی منطقه و حمایت‌های مستمر نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی و فرماندار شهرستان، موانع مرتفع شد.

۴.۵ کیلومتر، ۲۵۰ میلیارد ریال، ۱۵۰ تن قیر

او افزود: این پروژه به طول ۴.۵ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال و صرف ۱۵۰ تن قیر از محل اعتبارات در اختیار وزارت راه و شهرسازی به سرانجام رسید و این پنجمین پروژه‌ای است که از اردیبهشت‌ماه سال جاری در شهرستان شادگان افتتاح می‌شود.

آقای خسروی با تأکید بر استمرار خدمت‌رسانی در تمامی شرایط اضافه کرد: نکته حائز اهمیت این پروژه‌ها این است که در شرایط حساس مقابله با توطئه‌های دشمنان صهیونیست و استکبار جهانی، برخلاف تصوراتی که گمان می‌برند بودجه‌ها صرفاً به بخش دفاعی اختصاص می‌یابد، مردم شاهد به ثمر نشستن پروژه‌های عمرانی یکی پس از دیگری هستند. مجموعه راهداری استان خوزستان با تجارب ارزشمند کسب‌شده، همواره آمادگی دارد در هر شرایطی، چه صلح و چه بحران، به وظیفه خدمتگزاری به مردم شریف ایران اسلامی عمل کند.

جاده گیداری، فقط ۴.۵ کیلومتر آسفالت نیست؛ نشانه‌ای است از اینکه توسعه عمرانی، حتی در سایه جنگ و تهدید، متوقف نمی‌شود.

پنجمین پروژه راهداری شادگان از اردیبهشت تاکنون، روایتی است از وعده‌هایی که این بار به واقعیت رسیده‌اند. اما پرسش اصلی این است: آیا این روند ادامه خواهد یافت یا جاده‌های بعدی، سال‌ها در انتظار می‌مانند؟