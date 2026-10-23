امام جمعه شیراز با تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، بر ضرورت تقویت اقتصاد مقاومتی و تداوم مقاومت اقتصادی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیت‌الله لطف‌الله دژکام، نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز، در خطبه‌های نماز جمعه این شهر، با تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، بر ضرورت تقویت اقتصاد مقاومتی و تداوم مقاومت اقتصادی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی الگویی برای فعالیت‌های اقتصادی کشور است که با ابتکار و تلاش شهید آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی، مطرح شد و سیاست‌های کلی آن نیز به ابلاغ رسید.

امام جمعه شیراز افزود: اکنون در سال ۱۴۰۵ و با گذشت حدود دو دهه از طرح این رویکرد، ضروری است مسیر اقتصاد مقاومتی با تکیه بر وحدت ملی و امنیت ملی ادامه پیدا کند تا کشور بتواند در برابر فشار‌های اقتصادی دشمن ایستادگی کند.

ناکامی دشمن در برابر انسجام مردم ایران

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با تأکید بر پیوند اقتصاد مقاومتی و مقاومت اقتصادی تصریح کرد: بدون تحقق اقتصاد مقاومتی، امکان ایستادگی مؤثر در برابر فشار‌های اقتصادی دشمن فراهم نخواهد شد؛ ازاین‌رو، امروز باید در همه عرصه‌ها، به‌ویژه حوزه اقتصاد، با قدرت وارد میدان شویم.

آیت‌الله دژکام با اشاره به محاسبات اقتصادی دشمن ادامه داد: پیش‌تر یکی از وزیران دولت ترامپ ادعا کرده بود که طی دو هفته آینده، اقتصاد ایران از هم خواهد پاشید؛ اما با گذشت یک ماه، چنین اتفاقی رخ نداد و استقامت نظام و مردم مانع از تحقق این پیش‌بینی شد.

وی با بیان اینکه دشمن می‌کوشد از طریق فشار‌های اقتصادی، شرایط زندگی را برای مردم ایران دشوار کند، گفت: این تلاش‌ها تاکنون با ایستادگی مردم و حفظ وحدت ملی به نتیجه نرسیده است.

امام جمعه شیراز خاطرنشان کرد: مردم ایران با روحیه‌ای مبتنی بر ایمان و تبعیت از آرمان‌های مهدوی در برابر دشمن ایستاده‌اند و هم‌افزایی میان دولت، ملت و قوای کشور، جلوه‌ای از اتحاد ملی را به نمایش گذاشته است.

وی افزود: ایران به دنیا نشان داده است که توان ایستادگی در برابر فشار‌های دشمن را دارد و مردم نیز می‌توانند در عرصه اقتصادی نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند. این مسیر نباید متوقف شود؛ چراکه کشور متعلق به امام زمان (عج) است و همه ما مسئولیت داریم اجازه ندهیم دشمن اراده و مقاومت ملت ایران را در هم بشکند.

صرفه‌جویی؛ گامی مؤثر در تقویت اقتصاد کشور

آیت‌الله دژکام با اشاره به نقش مردم در مقابله با چالش‌های اقتصادی بیان کرد: هر فردی باید به اندازه توان خود در این عرصه مشارکت کند. صرفه‌جویی در مصرف بنزین به کاهش نیاز کشور به واردات کمک کرد و مدیریت مصرف برق نیز نقش مؤثری در عبور از فصل تابستان داشت.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان فارس اظهار داشت: بر اساس گزارشی که استاندار فارس ارائه کرده است، حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در استان با مشارکت مردم انجام شده و نقش دستگاه‌های دولتی عمدتاً تسهیل‌گری در این زمینه بوده است.

وی این موضوع را نشانه‌ای از توانمندی مردم در پیشبرد فعالیت‌های اقتصادی دانست و بر ضرورت تقویت مشارکت عمومی در مسیر توسعه کشور تأکید کرد.

گرامیداشت شهدای حمله تروریستی به حرم شاهچراغ (ع)

امام جمعه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به فرارسیدن سالگرد حمله تروریستی به حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) گفت: دوشنبه چهارم آبان، سالگرد حادثه تلخ تروریستی در این حرم مطهر است؛ حادثه‌ای که در جریان آن، ۱۳ نفر از زائران و حاضران به شهادت رسیدند.

وی با اشاره به جایگاه والای این شهدا اظهار داشت: خون پاک شهدای حرم شاهچراغ (ع) در مسیر دفاع از ارزش‌های دینی و مکتب اهل‌بیت (ع) بر زمین ریخته شد و یاد و نام آنان باید همواره زنده نگه داشته شود.

آیت‌الله دژکام با یادآوری پیام رهبر شهید انقلاب درباره شهدای این حادثه تصریح کرد: رهبر شهیدمان در همان زمان بر اهمیت جایگاه این شهدا تأکید کردند و آنان را به ستارگانی تشبیه کردند که باید یادشان پیوسته گرامی داشته شود. امروز نیز پاسداشت این شهدا مسئولیتی مهم بر دوش مردم شیراز است.

یادبود آیت‌الله سید مصطفی خمینی و تأکید بر تداوم آرمان‌های انقلاب

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس در ادامه با اشاره به نقش شهید آیت‌الله سید مصطفی خمینی در روند شکل‌گیری انقلاب اسلامی اظهار کرد: باید از این شخصیت بزرگ یاد کنیم که شهادتش در سال ۱۳۵۶، در آغاز حرکت انقلابی مردم ایران تأثیرگذار بود و زمینه‌ساز گسترش اعتراض‌ها علیه رژیم پهلوی شد.

وی همچنین با اشاره به آثار علمی و قرآنی آیت‌الله سید مصطفی خمینی، بر جایگاه علمی و دینی این شخصیت تأکید کرد.

انقلابی‌گری به معنای انجام درست مسئولیت‌هاست

آیت‌الله دژکام در بخش پایانی سخنان خود با ابراز امیدواری نسبت به آینده کشور گفت: امید است به برکت دعای امام زمان (عج)، مردمی که طی حدود هفت ماه با حضور در خیابان‌ها و صحنه‌های مختلف، حماسه آفریدند و در برابر استکبار ایستادند، در مرحله جدید نیز به موفقیت‌های بزرگ‌تری دست یابند و زمینه رهایی منطقه از سلطه آمریکا فراهم شود.

وی افزود: تحقق این هدف می‌تواند به افزایش عزت و اقتدار ایران کمک کند.

امام جمعه شیراز در پایان با تبیین مفهوم انقلابی‌گری خاطرنشان کرد: انقلابی‌بودن به معنای تندخویی و اوقات‌تلخی نیست، بلکه به این معناست که هر فرد وظیفه خود را به‌درستی بشناسد و مسئولیتش را در جایگاه مناسب انجام دهد.