باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - فرید صالحی‌پور باورصاد سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مسجدسلیمان گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی از سوی همیاران محیط زیست درباره برداشت غیرمجاز کوپال رودخانه‌ای در حوزه استحفاظی این شهرستان، مأموران یگان حفاظت محیط زیست به‌سرعت به محل اعزام شدند و با متخلفان برخورد کردند.

او افزود: در جریان این اقدام، عملیات برداشت متوقف و ماشین‌آلات و تجهیزات مورد استفاده از منطقه خارج شد.

آقای صالحی‌پور باورصاد با اشاره به پیامدهای زیست‌محیطی برداشت‌های غیرمجاز و غیراصولی اضافه کرد: این‌گونه اقدامات می‌تواند آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیری به بستر و حریم رودخانه‌ها، زیستگاه‌های طبیعی و آبزیان وارد کند و تعادل اکولوژیک این مناطق را بر هم بزند.

او تأکید کرد: هرگونه برداشت و بهره‌برداری از منابع رودخانه‌ای باید صرفاً در چارچوب ضوابط و با اخذ مجوزهای قانونی انجام شود و اداره حفاظت محیط زیست مسجدسلیمان با هرگونه تخلف در این زمینه، مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد کرد.

صالحی پور از شهروندان و همیاران محیط زیست خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق مراجع و مسیرهای ارتباطی مربوط گزارش دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.