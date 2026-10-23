علیرضا زارع با قهرمانی در دوی ۲۰۰ متر کلاس T۳۵ و ثبت رکورد جدید آسیا و بازی‌های پاراآسیایی، دبل طلایی خود را در ناگویا تکمیل کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا زارع، دونده پارادوومیدانی ایران، با قهرمانی در دوی ۲۰۰ متر مردان کلاس T35 و شکستن رکوردهای آسیا و بازی‌های پاراآسیایی، دومین مدال طلای خود را در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ به دست آورد.

زارع در فینال این ماده با پنج دونده دیگر رقابت کرد و با ثبت زمان ۲۴٫۸۳ ثانیه، ضمن کسب مدال طلا، رکورد آسیا را ارتقا داد. رکورد پیشین آسیا با زمان ۲۵٫۵۱ ثانیه در اختیار خود این دونده ایرانی بود که او در رقابت‌های ناگویا ۶۸ صدم ثانیه بهبود بخشید.

نماینده کشورمان همچنین رکورد بازی‌های پاراآسیایی را که با زمان ۳۰٫۳۹ ثانیه به نام احمد آدامی از عربستان ثبت شده بود، شکست.

در این ماده، محمد خلف از عراق با زمان ۲۵٫۶۰ ثانیه به مدال نقره رسید و ادریس الزیدی، دیگر نماینده این کشور، با ثبت زمان ۲۶٫۰۲ ثانیه در جایگاه سوم ایستاد و مدال برنز را کسب کرد.

زارع پیش از این نیز در دوی ۱۰۰ متر کلاس T35 با ثبت زمان ۱۲٫۳۲ ثانیه قهرمان شده و رکورد بازی‌های پاراآسیایی را شکسته بود. به این ترتیب، دونده ایرانی با کسب دو مدال طلا و رکوردشکنی در هر دو ماده ۱۰۰ و ۲۰۰ متر، رقابت‌های خود در ناگویا را با دبل طلایی به پایان رساند.

برچسب ها: ناگویا ، پاراآسیایی
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