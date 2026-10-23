باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های پنجمین روز از مسابقات پارادوومیدانی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا که از ساعت ۹ صبح امروز به وقت محلی در ورزشگاه پالوما میژو آغاز شده است صادق بیت‌سیاح در پرتاب نیزه مردان کلاس ادغامی F۴۰/۴۱ با ثبت رکورد ۴۵ متر و ۷۸ سانتی‌متر در رقابت با ورزشکارانی از عراق (۲ نفر)، هند (۲ نفر)، اندونزی و فیلیپین در جایگاه اول قرار گرفت و مدال طلا را از آن خود کرد.

نماینده اندونزی با رکورد ۴۳:۵۵ سانتی‌متر نایب قهرمان شد. نماینده هند نیز بر سکوی سوم ایستاد.

بیت‌سیاح به ترتیب موفق به ثبت پرتاب‌های ۴۴:۹۴، خطا، ۴۵:۷۸، ۴۳:۸۵، ۴۴:۹۷ سانتی‌متر و خطا شده بود.

بیت‌سیاح پیش از این در پرتاب وزنه نیز یک برنز گرفته بود.