فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: در وضع جنگی، هرگونه غفلت و سهل‌انگاری می‌تواند هزینه‌های سنگینی به همراه داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ جهانشاهی، فرمانده نیروی زمینی ارتش در بازدید سرزده از تیپ ۲۵۸ متحرک هجومی شهید پژوهنده نزاجا گفت: در وضع جنگی، هرگونه غفلت و سهل‌انگاری می‌تواند هزینه‌های سنگینی به همراه داشته باشد.

وی افزود: حفظ آمادگی واقعی و مؤثر مستلزم تمرین مستمر، ارزیابی دقیق توان عملیاتی، هماهنگی میان یگان‌ها و شناسایی و رفع سریع کاستی‌هاست.

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: فرماندهان در تمامی سطوح باید با برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مستمر و پیگیری مؤثر، زمینه ارتقای توان رزمی و حفظ آمادگی یگان‌های تحت امر خود را در بالاترین سطح حفظ کنند.

برچسب ها: فرمانده نیروی زمینی ارتش ، نیروی زمینی
خبرهای مرتبط
 حضور مقتدرانه نیروی زمینی ارتش از شمال غرب تا سواحل مکران/ نقش اثرگذار نیروی انسانی در میدان رزم
جانشین فرمانده کل سپاه: رزمندگان سپاه و ارتش برای دفاع از تنگه هرمز آمادگی کامل دارند
فرماندۀ نیروی زمینی سپاه خطاب به دشمن: ما منتظریم!
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۲
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۲۲:۰۷ ۰۱ آبان ۱۴۰۵
آفرین ،دست یاری پروردگار همراه شما باد....
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پرسنال
۲۱:۴۱ ۰۱ آبان ۱۴۰۵
پدافند هوایی دارین؟
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۸ ۰۱ آبان ۱۴۰۵
آمریکام همین رو میخواد تا نیروها استراحت نداشته باشن و فرسوده بشن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۴ ۰۱ آبان ۱۴۰۵
در حقیقت بایستی راه و کای در پیش گرفته می‌شد که دشمن همیشه در حالت انتظار بسر میبرد .
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۹ ۰۱ آبان ۱۴۰۵
بیچاره مردم ایران
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۷ ۰۱ آبان ۱۴۰۵
نیروهای مسلح مقتدر ایران و مقاومت جهانی مایه افتخار بشریت اند.
۰
۳
پاسخ دادن
قالیباف: اجازه ندهید حاکمان جنگ‌افروز اعتراضات شما را تحریف کنند
بیان فضیلت حضرت زهرا(س) توسط رهبر معظم انقلاب
انفجار دو سوپرنفتکش متخلف پس از برخورد با مین و رها شدن آن توسط خدمه در تنگه هرمز
توییت معنادار سخنگوی سپاه درباره قیمت نفت و تحولات تنگه هرمز
عراقچی: پزشکیان به روسیه سفر خواهد کرد
آخرین اخبار
توییت معنادار سخنگوی سپاه درباره قیمت نفت و تحولات تنگه هرمز
انفجار دو سوپرنفتکش متخلف پس از برخورد با مین و رها شدن آن توسط خدمه در تنگه هرمز
بیان فضیلت حضرت زهرا(س) توسط رهبر معظم انقلاب
عراقچی: پزشکیان به روسیه سفر خواهد کرد
قالیباف: اجازه ندهید حاکمان جنگ‌افروز اعتراضات شما را تحریف کنند
دستور فرمانده نزاجا به فرماندهان یگان‌ها: آمادگی یگان‌ها در بالاترین سطح حفظ شود
مقام آگاه: تردد شناور‌های متخلف در تنگه هرمز به‌طور کامل متوقف شد
ظرفیت‌های راهبردی و ابزارهای نامتقارن در کنار قدرت نظامی، نقش تعیین‌کننده‌ای در جنگ دارد
پیام بقائی به مناسبت «روز ملی نثر فارسی» و بزرگداشت تاریخ‌نگار ایرانی ابوالفضل بیهقی
عراقچی: هزینه دفاع از اسرائیل بر دوش مالیات‌دهندگان آمریکایی است
پیام تسلیت سرلشکر محسن رضایی در پی درگذشت پدر امیر سپهبد شهید موسوی
ترک فعل بانک‌ها در اعطای وام ازدواج و فرزندآوری، آینده کشور را به خطر می‌اندازد