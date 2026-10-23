باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های پارادوومیدانی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶، عصر جمعه دوم آبان، علیرضا زارع در فینال دوی ۲۰۰ متر مردان کلاس T۳۵ به مصاف پنج رقیب خود رفت و با نمایشی درخشان، زودتر از همه از خط پایان عبور کرد.

زارع با ثبت زمان ۲۴٫۸۳ ثانیه ضمن کسب مدال طلا، رکورد آسیا را که پیش از این با زمان ۲۵٫۵۱ ثانیه در اختیار خودش بود، به میزان ۶۸ صدم ثانیه ارتقا داد.

این دونده ایرانی همچنین رکورد بازی‌های پاراآسیایی را که با زمان ۳۰٫۳۹ ثانیه به نام احمد آدامی از عربستان ثبت شده بود، شکست و رکورد جدیدی برای این رقابت‌ها به جا گذاشت.

در این ماده، محمد خلف از عراق با زمان ۲۵٫۶۰ ثانیه به مدال نقره رسید و ادریس الزیدی، دیگر نماینده عراق، با ثبت زمان ۲۶٫۰۲ ثانیه صاحب مدال برنز شد.

زارع پیش از این در دوی ۱۰۰ متر کلاس T۳۵ نیز با زمان ۱۲٫۳۲ ثانیه به مقام قهرمانی رسیده و رکورد بازی‌های پاراآسیایی را شکسته بود.

به این ترتیب، علیرضا زارع با کسب دو مدال طلا در دو‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ متر و رکوردشکنی در هر دو ماده، رقابت‌های خود در ناگویا را با یک دبل طلایی به پایان رساند.