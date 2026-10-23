وزارت خارجه اتریش از اخراج چهار دیپلمات روس خبر داد و ادعاکرد این اقدام بر اساس یافته‌های نهاد‌های امنیتی انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت خارجه اتریش روز جمعه از اخراج چهار دیپلمات روس خبر داد.

بر اساس این گزارش، سه نفر از دیپلمات‌های اخراج‌شده در سفارت روسیه در وین مأموریت داشتند و دیپلمات چهارم عضو هیئت روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) بود.

وزارت خارجه اتریش ادعا کرد این دیپلمات‌ها فعالیت‌هایی انجام داده‌اند که با جایگاه و وضعیت دیپلماتیک آنها سازگار نبوده است.

این وزارتخانه افزود در همین راستا، افراد مذکور «عنصر نامطلوب» (پرسونا نون گراتا) اعلام شده‌اند و باید خاک اتریش را ترک کنند.

وزارت خارجه اتریش بدون ارائه جزئیات بیشتر درباره دلایل اخراج این دیپلمات‌ها، اعلام کرد این اقدامات بر اساس یافته‌های نهاد‌های امنیتی صورت گرفته است.

در واکنش به این تصمیم، دیمیتری لیوبینسکی، معاون وزیر خارجه روسیه، به خبرگزاری دولتی تاس گفت مسکو «ناگزیر» به اخراج دیپلمات‌های روس پاسخ خواهد داد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: وزارت خارجه اتریش ، مقامات روسیه
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