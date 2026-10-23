مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی  گفت: با حضور فوری اکیپ‌های راهداری، مسیر اصلی محور سلماس ـ خوی در کمتر از پنج دقیقه بازگشایی شد و همزمان عملیات امدادرسانی به چهار روستای منطقه و ایمن‌سازی خطوط ریلی نیز انجام گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان  - ارسلا شکری مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی گفت: در پی بارش‌های سیل‌آسا و تگرگ شدید در حدفاصل تقاطع شکریازی تا انتهای گردنه قره‌تپه، در کمتر از نیم ساعت حجم قابل توجهی از روان‌آب‌ها موجب آب‌گرفتگی و انسداد این محور اصلی شد که بلافاصله نیروهای راهداری به محل اعزام شدند و عملیات رفع انسداد را آغاز کردند.

وی افزود: راهداران در اقدامی سریع و مؤثر توانستند مسیر را در کمتر از پنج دقیقه بازگشایی کنند و با توجه به ایجاد گره ترافیکی ناشی از نبود همکاری برخی رانندگان، عملیات هدایت خودروها و روان‌سازی ترافیک نیز در دستور کار قرار گرفت و با موفقیت انجام شد. در این عملیات ۱۲ نفر از نیروهای راهداری با استفاده از ۹ دستگاه خودرو و ماشین‌آلات عملیاتی مشارکت داشتند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی با اشاره به گستردگی بارش‌ها گفت: همزمان با محور اصلی، چهار روستای همجوار نیز درگیر سیلاب شدند که نیروهای راهداری بلافاصله به این مناطق اعزام و عملیات لایروبی، پاکسازی و بازگشایی مسیرهای ارتباطی روستاها را انجام دادند.

شکری ادامه داد: نیروهای راهداری در پی وقوع این شرایط جوی در آماده‌باش کامل قرار داشتند و تا پاسی از بامداد برای تنظیف و لایروبی نهایی محورها به فعالیت خود ادامه دادند. همچنین در اقدامی دیگر، عملیات رفع آب‌شستگی و ایمن‌سازی خطوط ریلی منطقه با سرعت انجام شد تا از بروز هرگونه حادثه در شبکه ریلی جلوگیری شود.

برچسب ها: بازگشایی راهها ، سیل و آبگرفتگی
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