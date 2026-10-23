تیم ملی والیبال نشسته ایران زنان ایران نایب قهرمان بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ شد.  

باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار فینال والیبال نشسته زنان پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ امروز (جمعه، اول آبان) بین تیم‌های ایران و چین برگزار و در پایان ایران نایب قهرمان شد. 

ملی‌پوشان ایران در این دیدار با نتیجه سه بر صفر مقابل حریف خود شکست خوردند و به مدال نقره بازی‌ها دست پیدا کردند. 

ست اول: ۲۵ بر ۲۲ 
ست دوم: ۲۵ بر ۲۰ 
ست سوم: ۲۵ بر ۱۲

این دومین رویارویی ایران و چین در این دوره از بازی‌هاست؛ دو تیم در دور کروهی هم به مصاف هم رفتند که با پیروزی چین به پایان رسید. 

زنان ایران در دور گروهی مقابل چین شکست خوردند، اما مغولستان را بردند، سپس ژاپن را در دیدار نیمه‌نهایی شکست دادند و با شکست در فینال نایب‌قهرمان شدند.

برچسب ها: تیم ملی والیبال نشسته ایران ، والیبال نشسته ، بازی های پاراآسیایی
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