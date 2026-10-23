تنگه هرمز ضعف اقتصادی آمریکا را عیان کرد

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز با بیان اینکه تاثیر تنگه هرمز بر آمریکا فراتر از افزایش قیمت سوخت است اظهار کرد:تحولات این تنگه ضعف اقتصادی آمریکا و قدرت‌های استکباری را آشکار کرده و بخش‌های مختلف اقتصادی از بانک‌ها و بورس‌ها گرفته تا کشاورزی و کشتیرانی با مشکلاتی مواجه شده‌اند.

وی افزود: تاثیر تنگه هرمز تنها به افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و نفت محدود نمی‌شود، بلکه پیامد‌های گسترده‌تری برای اقتصاد آمریکا و قدرت‌های استکباری به همراه داشته است.

وی ادامه داد: ذخایر نفتی که پیش‌تر انباشته شده بود، اکنون در حال مصرف شدن است و این کشور‌ها هر روز با کمبود‌های بیشتری مواجه می‌شوند؛ به طوری که مشکلات به بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بانک‌ها، بورس‌ها، کشاورزی و کشتیرانی نیز گسترش یافته است.

امام‌جمعه تبریز خطاب به سران کاخ سفید و نخست‌وزیر رژیم جعلی صهیونیستی گفت: ایران هنوز ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بسیاری دارد که از آنها رونمایی نکرده است.

حجت الاسلام و المسلمین مطهری‌اصل با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز تشریح کرد: پیشتر نیز گفته شده بود که موضوع تنها به بستن تنگه هرمز محدود نیست و تنگه‌ها و راهکار‌های دیگری نیز وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد:آمریکا باید بداند که نمی‌تواند از یک سو ملت قهرمان ایران را به نابودی تهدید کند و از سوی دیگر مدعی آمادگی برای مذاکره باشد چنین رویکردی چیزی جز تمسخر خود نیست.

وی با انتقاد از تهدید‌های مقامات آمریکایی علیه ایران گفت: آمریکا تصور نکند که با دادوفریاد، تهدید و توهین به ملت و تمدن ایران می‌تواند مردم را بترساند. برخی از این اظهارات با اهداف انتخاباتی مطرح می‌شود، اما ملت ایران این تهدید‌ها را جدی نمی‌گیرد.

امام جمعه تبریز گفت: دشمنان امیدوارند با دامن‌زدن به اختلافات داخلی و افزایش فشار‌های اقتصادی، مردم را از صحنه خارج کرده و اراده ملت ایران را تضعیف کنند، اما ایمان عمیق و استقامت مردم مانع از تحقق اهداف آنان خواهد شد.

وی با اشاره به بازتاب تهدید‌ها و عقب‌نشینی‌های مکرر رئیس‌جمهور آمریکا در رسانه‌های بین‌المللی گفت: ضعف دشمن برای افکار عمومی جهان آشکار شده است و رسانه‌های بزرگ دنیا نیز در روز‌های اخیر این تحولات را مورد توجه قرار داده‌اند.

وی بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تاکید کرد و گفت: همبستگی داخلی و ایستادگی مردم در برابر فشار‌های دشمن از عوامل مهم ناکامی توطئه‌هایی است که با هدف تضعیف کشور و ناامید کردن ملت ایران دنبال می‌شود.

امام جمعه تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم توجه جدی مسئولان به مشکلات اقتصادی مردم گفت: مسئولان باید بیش از گذشته برای حل مشکلات اقتصادی تلاش کنند و با اتخاذ تدابیر موثر و انجام اقدامات عملی، کنترل تورم و مهار گرانی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

امام جمعه تبریز با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی گفت:آنچه اهمیت دارد این است که با همکاری دولت و مردم مصرف انرژی مدیریت شود تا در فصل زمستان برای مردم، به‌ویژه ساکنان مناطق دوردست مشکلی ایجاد نشود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیما