تیم ملی پاراوزنه‌برداری مردان ایران در رقابت‌های تیمی بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا، در شرایطی از صعود به مرحله نیمه‌نهایی بازماند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های تیمی پاراوزنه‌برداری مردان در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶، امروز جمعه اول آبان‌ماه در مرکز تجارت و صنعت شهر ناگویا برگزار شد و تیم ایران با ترکیب محسن بختیار، علیرضا ایزدی و علی‌اصغر ابارقی در جایگاه هفتم قرار گرفت.

تیم ایران در این رقابت با ثبت امتیاز ۲۲۹.۰۳، پایین‌تر از شش تیم دیگر ایستاد و از راهیابی به جمع چهار تیم برتر بازماند.

نکته بحث‌برانگیز این مسابقه، تصمیم داور قزاقستانی درباره یکی از وزنه‌های علیرضا ایزدی بود که خطا اعلام شد؛ تصمیمی که به گفته نمایندگان ایران، در نتیجه نهایی و ناکامی تیم کشورمان برای صعود به نیمه‌نهایی تأثیرگذار بود.

در پایان رقابت‌های تیمی پارا وزنه‌برداری چین با کسب ۳۷۹.۲۱ امتیاز قهرمان شد، عراق با ۲۸۷.۶۳ امتیاز به مدال نقره رسید و قزاقستان نیز با برتری مقابل ازبکستان، مدال برنز را کسب کرد.

برچسب ها: بازی های پاراآسیایی ، وزنه برداری ، پاراوزنه برداری
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