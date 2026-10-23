نمایشگاه مد و لباس ارومیه؛ نقطه عطف و گامی استوار در ترویج پوشش اسلامی

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی با تمجید از دستاوردهای نمایشگاه تخصصی مد و لباس اسلامی در استان، این رویداد را نقطه عزیمتی برای آینده خواند و از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی خانه دائمی مد و لباس و اتصال ظرفیت‌های مردمی به نیازهای واقعی جامعه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ حجت‌الاسلام حسن علی محمدی در بازدید از نمایشگاه تخصصی مد و لباس و پوشش اسلامی در ارومیه در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به سابقه بازدید از نمایشگاه‌های متعدد در سطح کشور اظهار کرد: با توجه به تجارب مدیریتی‌ام در استان‌های مختلف این نمایشگاه به لحاظ جذابیت ظاهری و عمق محتوایی یکی از بهترین و موفق‌ترین رویدادهای تخصصی حوزه پوشش اسلامی است که در سال‌های اخیر مشاهده کرده‌ام و ارزیابی آن در سطح عالی قرار دارد.

وی این رویداد را فراتر از یک نمایشگاه موقت و به عنوان نقطه شروع برای اتفاقات بزرگ آینده توصیف کرد و افزود: حضور فعالان مردمی و مجموعه‌های حاکمیتی در کنار یکدیگر فضایی را فراهم کرده است تا دستاوردها و نمونه‌کارهای فاخر در معرض دید عموم مردم استان، استان‌های همجوار و حتی کشورهای منطقه قرار گیرد و این بستر بی‌نظیر مسئولیت نهادهای حاکمیتی را در حمایت از جریان‌های مردمی مضاعف می‌کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی با تأکید بر لزوم صیانت و بهره‌برداری حداکثری از این فرصت اظهار کرد: مطالعات و ایده‌های تخصصی متعددی در حوزه حجاب و پوشش اسلامی داریم که علاقه‌مندیم در آینده‌ای نزدیک با هم‌اندیشی و تبادل نظر با غرفه‌داران و عوامل اصلی راهکارهای عملی برای استمرار این جریان را اجرایی کنیم.

وی در پایان از ضرورت تشکیل خانه دائمی مد و لباس به منظور بهره‌مندی عموم مردم و محلات خبر داد و تصریح کرد: با برگزاری نشست‌های تخصصی و برنامه‌ریزی‌شده تلاش خواهیم کرد تا ظرفیت نخبگان تراز ملی و فعالان این عرصه را به مسائل و نیازهای واقعی جامعه متصل کرده و با پشتیبانی نهادهای حاکمیتی زمینه‌ساز اثربخشی بیشتر این اقدامات در میدان باشیم.

برچسب ها: پوشاک ایرانی اسلامی ، برپایی نمایشگاه
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