باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های پنجمین روز از مسابقات پارادوومیدانی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا که از ساعت ۹ صبح امروز به وقت محلی در ورزشگاه پالوما میژو آغاز شده است هرمز صیدی در پرتاب نیزه مردان کلاس ادغامی F۳۷/۳۸ با ثبت رکورد ۵۰ متر و ۶۸ سانتی‌متر در رقابت با ورزشکارانی از تایلند و هند بعد از ورزشکار هندی در جایگاه دوم قرار گرفت و مدال نقره را از آن خود کرد.

پرتابگر هندی با رکورد ۶۰:۴۹ سانتی‌متر ضمن شکستن رکورد جهان قهرمان شد. نماینده چین نیز بر سکوی دوم ایستاد.

صیدی به ترتیب موفق به ثبت پرتاب‌های ۴۹:۳۶، ۴۵:۷۳، ۴۳:۳۱، ۵۰:۶۸، ۴۹:۸۷ و ۴۳:۱۹ سانتی‌متر شده بود.