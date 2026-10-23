نمایندگان پرتاب وزنه بانوان کشورمان با قرار گرفتن در رده‌های اول و دوم فینال بازی‌های پاراآسیایی ناگویا موفق به کسب مدال‌های طلا و نقره شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های پنجمین روز از مسابقات پارادوومیدانی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا در ورزشگاه پالوما میژو آغاز شد الهام صالحی، الناز دارابیان و شهلا حدیدی در پرتاب وزنه بانوان کلاس ادغامی F۵۳/۵۴ به رقابت با ورزشکاری از کویت پرداختند که در پایان موفق به کسب مدال‌های طلا و نقره شدند.

صالحی در این رقابت با ثبت رکورد ۶ متر و ۷۹ سانتی‌متر و امتیاز ۸۱۹ در جایگاه اول قرار گرفت و موفق به کسب مدال طلا شد.

حدیدی نیز با پرتاب ۵:۸۶ و امتیاز ۶۲۴ دوم شد و مدال نقره را از آن خود کرد.

پرتابگر کویتی با رکورد ۴:۹۸ سانتی‌متر و امتیاز ۴۰۳ سوم شد. 

الناز دارابیان نیز با ۴:۶۰ و امتیاز ۳۶۰ چهارم شد و به مدال نرسید. 

صالحی به ترتیب موفق به ثبت پرتاب‌های ۶:۵۶، ۶:۳۳، ۶:۵۳، ۶:۶۳، ۶:۷۹ و ۶:۱۸ سانتی‌متر شده بود.

حدیدی نیز با پرتاب‌های ۴:۹۶، ۵:۶۲، ۵:۸۳، ۵:۸۶، ۵:۶۳ و ۵:۷۹ به کار خود پایان داد.

برچسب ها: پرتاب وزنه ، بازی های پاراآسیایی
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