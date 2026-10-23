تیم‌های فوتبال استقلال تهران و چادرملو امروز به مصاف هم رفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم‌های فوتبال استقلال تهران و چادرملو اردکان در هفته دهم لیگ برتر امروز جمعه اول آبان و با قضاوت بیژن حیدری از ساعت ۱۶:۴۵ در ورزشگاه شهید نصیری یزد رو در روی هم قرار گرفتند.

ترکیب استقلال: حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، عارف آقاسی، حسین گودرزی، ابوالفضل زمانی، روزبه چشمی، جلال‌الدین ماشاریپوف، اسماعیل قلی‌زاده، یاسر آسانی و سعید سحرخیزان

ترکیب چادرملو: حجت صدقی، سعید محمدی‌فر، سیدمحمدرضا حسینی، سیروس صادقیان، عارف غلامی، رضا دهقان، محمدحسین خسروی، رضا محمودآبادی، رضا میرزایی، دیگو تورس و رنی بوبوی

بازی از ساعت ۱۶:۴۶ آغاز شد.

دقیقه ۴: بازیکنان چادرملو اولین خطر جدی را روی دروازه استقلال ایجاد کردند که با دخالت مدافع این تیم توپ به کرنر رفت.

دقیقه ۱۰: توپ بیشتر در اختیار بازیکنان چادرملو است، اما موقعیتی روی دروازه استقلال ایجاد نمی‌شود و بازی بیشتر در میانه‌های زمین جریان دارد.

دقیقه ۱۷: بازیکنان چادرملو به سمت دروازه استقلال حمله ور شدند که در محوطه جریمه زمانی که توپ می‌خواست به بازیکن چادرملو برسد روزبه چشمی با تکل خود مانع از رسیدن توپ به بازیکن شد و داور پس از بررسی صحنه به کمک VAR. دستور به ادامه بازی داد در حالی که بازیکنان چادرملو اعتقاد به پنالتی داشتند.

دقیقه ۲۶: بازیکن چادرملو در برخورد به بازیکن استقلال مصدوم شد و بازی برای دقایقی متوقف شد.

دقیقه ۲۸: روی حمله بازیکنان استقلال از سمت چپ مدافع چادرملو توپ را به طور ناقص دفع کرد و توپ به یاسر آسانی رسید و او موفق شد گل اول بازی را برای استقلال به ثمر برساند.

دقیقه ۳۰: استقلالی‌ها می‌توانستند به گل دوم دست یابند که ضربه سعید سحرخیزان را مدافع این تیم از روی خط دروازه دور کرد.

دقیقه ۳۷: روی پاس زیبای یاسر آسانی توپ در محوطه جریمه به سعید سحرخیزان رسید و او موفق شد برای دومین بار دروازه چادرملو را باز کند که داور آفساید او را اعلام کرد و گل مردود شد.

در نهایت نیمه اول این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود استقلال خاتمه یافت.

بازی در نیمه دوم از ساعت ۱۷:۵۲ آغاز شد.

دقیقه۵۰: شوت اسماعیل قلی‌زاده به شکل خطرناکی از کنار دروازه چادرملو راهی اوت شد.

دقیقه ۵۴: رضا محمودآبادی موفق شد با شوتی زیبا از درون محوطه جریمه استقلال برای چادرملو گلزنی کند تا حساب کار یک بر یک شود.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، تیم فوتبال چادرملو
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