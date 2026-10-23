رئیس مرکز آمار ایران، از آغاز مرحله جدید تحول در نظام آماری کشور خبر داد و گفت: اجرای سرشماری ثبتی‌مبنا در سال ۱۴۰۵، زمینه‌ساز تحولات مهم‌تر در سال آینده خواهد بود.

 باشگاه خبرنگاران جوان - گودرزی،رئیس مرکز آمار ایران به مناسبت فرا رسیدن روز آمار و برنامه‌ریزی  اعلام کرد: فرارسیدن اول آبان، روز آمار و برنامه ریزی را به خانواده بزرگ آمار کشور اعم از مدیران، کارشناسان و کارمندان سازمانها، نهادها و دستگاههای اجرایی مرتبط با آمار، اساتید، پژوهشگران و دانشجویان آمار، ماموران آمارگیر و همچنین شرکتها و موسسات بخش خصوصی این حوزه تبریک میگویم. 

وی افزود: نظام آماری کشور در سال ۱۴۰۵ شاهد دو تحول اساسی است. اولین تحول ارتقاء و بالندگی توام با گسترش تعاملات و ارتباطات نظام آماری با نظام حکمرانی و برنامه ریزی است. تلاش در راستای استانداردسازی تعاریف آماری، تنوع بخشی به سبد تولیدات آماری، توجه به عرصه های مهم اجتماعی، فرهنگی، علم و فناوری، گردشگری و محیط زیست، همکاری بیشتر با زیست بوم دانشگاه و دانش بنیانی، تفاهم و همکاری با اتاقهای بازرگانی و اصناف، اهتمام به انتشار آمارهای رسمی و پایبندی به اصول حرفه ای نمونه هایی از این تحول و بالندگی است.

او یادآور شد: اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ با رویکرد ثبتی مبنا تحول دوم و به تعبیر دقیقتر انقلابی در نظام آماری کشور است. در این رویکرد با بهره گیری از توان تخصصی نیروهای مجرب و خبره، دارایی ارزشمند داده های اداری ، استفاده از روش‌های نوین آماری و فناوریهای نوین، ایران جزو کشورهای پیشرو در آسیا و جهان قرار گرفت و یکی از اهداف دیرین متولیان حوزه آمار، محقق شد. هرچند که این حرکت گام نخست از این مسیر تعالی است که بی تردید توام با مشکلات و پیچیدگی است. 

وی افزود: بنابراین حجم عظیم دغدغه ها و مخاطرات همکارن  و کوشای مرکز آمار ایران، کارشناسان و مدیران استانی و شبکه علمی همکار را دلسرد نکرد و با همراهی مثال زدنی مدیران سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان ساعی آن و همچنین راهبری ریاست سازمان این مسیر دشوار تا حد قابل قبولی پیمودنی شد و البته این آغاز تحولی مهمتر در سال  ۱۴۰۶ خواهد بود. 

برچسب ها: مرکز آمار ، سرشماری
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