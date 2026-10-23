نمایندگان پرتاب دیسک بانوان کشورمان با قرار گرفتن در رده‌های دوم و سوم فینال بازی‌های پاراآسیایی ناگویا به مدال‌های نقره و برنز دست یافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - پنجمین روز از مسابقات پارادوومیدانی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا حنان کعب‌عُمیر و فرزانه سهرابی‌تبار در پرتاب دیسک بانوان کلاس ادغامی F۵۱/۵۲/۵۳ با ورزشکاری از عراق به رقابت پرداختند که در نهایت موفق به کسب مدال‌های نقره و برنز شدند.

کعب‌عُمیر با ثبت رکورد ۱۰ متر و ۳۶ سانتی‌متر و امتیاز ۷۰۴ بعد از نماینده عراق در جایگاه دوم قرار گرفت و مدال نقره را از آن خود کرد.

پرتابگر عراقی با رکورد ۱۱:۸۸ سانتی‌متر و امتیاز ۸۵۹ ضمن شکستن رکورد بازی‌ها قهرمان شد. 

سهرابی تبار نیز با پرتاب ۱۰:۹۳ سانتی‌متر و امتیاز ۶۶۸ سوم شد.

کعب‌عُمیر به ترتیب موفق به ثبت پرتاب‌های ۱۰:۱۷، ۱۰:۳۲، ۱۰:۱۳، ۱۰:۳۶، ۱۰:۱۳ و ۱۰:۱۴ سانتی‌متر شده بود.

سهرابی تبار نیز به ترتیب ۱۰:۵۷، ۱۰:۹۳، ۱۰:۵۹، ۱۰:۶۴، ۱۰:۷۵ و ۱۰:۴۱ پرتاب کرده بود.

برچسب ها: بازی های پاراآسیایی ، پرتاب دیسک
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