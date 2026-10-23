باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس سازمان صداوسیما، در جریان سفر به استان مرکزی و در دیدار با خانواده معظم سردار سرافراز شهید احمد عابدی (از شهدای والامقام جنگ رمضان)، ضمن تجلیل از نقش بی‌بدیل شهدا در صیانت از امنیت و اقتدار کشور، تأکید کرد که تداوم مسیر انقلاب اسلامی و عبور از توطئه‌ها، در گروی عمل به وصایای شهدا، حضور آگاهانه مردم در صحنه و مسئولیت‌پذیری مدیران در عرصه‌های مختلف است.

پیمان جبلی در این دیدار با اشاره به نقش بی‌نظیر شهدا در تأمین امنیت و استواری نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: برکت خون شهدا، ضامن امنیت، پیشرفت و عبور سرافرازانه کشور از تمامی گردنه‌ها و بحران‌هاست. از دوران دفاع مقدس گرفته تا تمام فتنه‌های طراحی‌شده علیه نظام این حضور هوشمندانه و معجزه‌آسای ملت مبعوث انقلاب اسلامی و پشتیبانی معنوی شهدا بوده که کشتی انقلاب را به ساحل آرامش رسانده است.

وی نقش خون شهدا را در حفظ آرامش و استواری امت اسلامی بسیار تعیین‌کننده خواند و افزود: امروز حضور معنوی شهدا و خانواده‌های معظم آنان، بزرگ‌ترین پشتوانه برای مسئولان و خدمتگزاران نظام است. پیام و مطالبه شهدا از ما این است که با بهره‌گیری از اندیشه، قلم، تخصص، ایستادگی و شجاعت، راه پرمقاومت آنان را ادامه دهیم و لحظه‌ای در خدمت به مردم بازنایستیم.

در ادامه این دیدار، مهدی زندیه وکیلی، استاندار مرکزی نیز از رویکرد تحولی سازمان صداوسیما در توجه به استان‌ها تقدیر کرد و با اشاره به برگزاری باشکوه رویداد «ایران‌جان» تصریح کرد: طی یک هفته اخیر، به همت رسانه ملی، نام و ظرفیت‌های استان مرکزی در تمام شبکه‌های سراسری رادیویی و تلویزیونی بازتابی گسترده و درخشان داشته است. پس از گذشت سال‌ها، حضور رئیس سازمان صداوسیما در استان و پیگیری میدانی مشکلات مردم، تولیدکنندگان و کشاورزان، مایه دلگرمی و امیدواری مضاعف است.

استاندار مرکزی با تأکید بر جایگاه والای خانواده‌های شهدا به‌عنوان ستون‌های اصلی معنویت و پایداری جامعه اظهار کرد: ما و همه مدیران استان، حضور در بیت شهدا را نه‌تنها وظیفه، بلکه توفیقی بزرگ برای کسب دعای خیر و انرژی معنوی می‌دانیم؛ چراکه این دعاهای خالصانه، محکم‌ترین پشتوانه برای خدمت‌رسانی صادقانه و تحقق اهداف بلند توسعه استان مرکزی خواهد بود.

این دیدار با ادای احترام به مقام شامخ شهید احمد عابدی و تجلیل از صبر و استقامت خانواده این شهید سرافراز پایان یافت.