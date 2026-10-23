تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان ایران در دیدار فینال پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶، برابر ژاپن شکست خورد و به مدال نقره دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان ایران در دیدار نهایی این رقابت‌ها مقابل ژاپن، میزبان بازی‌ها، به میدان رفت و در پایان با نتیجه ۵۵ بر ۴۷ مغلوب حریف شد تا به نشان نقره بسنده کند.
 نیمه نخست این مسابقه با برتری ۲۰ بر ۱۶ ژاپن به پایان رسید. در ادامه نیز تیم میزبان با وجود تلاش ملی‌پوشان ایران به سرمربیگری بهروز سلطانی، برتری خود را حفظ کرد و مدال طلا را به دست آورد.

نتایج کوارترها:

کوارتر اول: ایران ۱۲ – ۷ ژاپن

کوارتر دوم: ژاپن ۱۳ – ۴ ایران

 کوارتر سوم: ایران ۱۲ – ۱۱ ژاپن

کوارتر چهارم: ژاپن ۲۴ – ۱۹ ایران

به این ترتیب، تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان ایران با کسب مدال نقره به کار خود در این دوره از بازی‌های پاراآسیایی پایان داد و ژاپن عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

برچسب ها: بازی های پاراآسیایی ، بسکتبال با ویلچر
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