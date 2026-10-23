سرمربی تیم ملی والیبال نشسته، قهرمانی در بازی‌های پاراآسیایی را به مردم، شهدای میناب و خانواده‌های آنها تقدیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی رضایی پس از قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته ایران در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی اظهار داشت: این قهرمانی را به مردم، شهدای میناب و خانواده‌های آنها تقدیم می‌کنم. امیدوارم توانسته باشیم لبخندی بر لبانشان بیاوریم و بگوییم که ما فرزندان ایران، دلمان به خاطر آنها می‌تپد و وظیفه‌مان بود که خوشحالشان کنیم.

وی درخصوص قهرمانی‌های پیاپی تیم ملی والیبال نشسته در رویداد‌های مختلف عنوان کرد: ما وظیفه‌مان را انجام می‌دهیم. مثل سربازی که در جبهه است، ما هم در جبهه ورزش فعالیت می‌کنیم. یک ماه قبل در مسابقات قهرمانی جهان حضور داشتیم و با پنج تغییر به ناگویا آمدیم. حتی در این مسابقات به بازیکن ۱۸ ساله هم میدان دادیم. این نشان‌دهنده آینده درخشان والیبال نشسته است؛ چه هادی رضایی باشد و چه نباشد.

سرمربی تیم ملی والیبال نشسته ایران تأکید کرد: والیبال نشسته آن‌قدر غنی است که نگران آینده این رشته نیستیم. فقط حمایت بیشتری می‌خواهیم؛ البته باید بگویم که کمیته ملی پارالمپیک، وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان همگی از این رشته حمایت می‌کنند.

برچسب ها: بازی های پاراآسیایی ، تیم ملی والیبال نشسته ایران ، هادی رضایی ، والیبال نشسته
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