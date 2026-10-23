سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان گفت: پروازهای فرودگاه شهدای خرم آباد پس از وقفه چند ماهه ناشی از جنگ رمضان از هفته آینده در این فرودگاه برقرار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان  - احسان کرم‌زاده با اعلام این خبر افزود : با پیگیری های استاندار لرستان، پروازهای این فرودگاه از روز شنبه ۱۴۰۵/۸/۲ توسط شرکت هواپیمایی ماهان ایر از سر گرفته خواهد شد.

وی ادامه‌داد: این پروازها توسط شرکت هواپیمایی ماهان ایر روزهای شنبه و سه شنبه هر هفته در مسیر تهران ـ خرم‌آباد ساعت ۱۳:۰۰ و پرواز خرم‌آباد ـ تهران ساعت ۱۵:۰۵ از فرودگاه شهدای خرم آباد، انجام خواهد شد.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان افزود: پیگیری و رایزنی با سایر شرکتهای هواپیمایی در حال انجام است و بزودی شاهد افزایش پروازهای این فرودگاه خواهیم بود.

منبع: استانداری

برچسب ها: پرواز ، استانداری ، لرستان
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