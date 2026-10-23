باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ مراسم اختتامیه نمایشگاه ملی مد و لباس ایرانی-اسلامی گوهرشاد امروز همزمان با آخرین روز برگزاری با حضور مشاور عالی استاندار، جمعی از مسئولان استانی، مدیران دستگاه‌های اجرایی، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و اقشار مختلف مردم در ارومیه به کار خود پایان داد.

نیر الهامی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی در این مراسم ضمن تسلیت فرارسیدن ایام شهادت بی‌بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها)گ و گرامیداشت یاد و خاطره آن حضرت به عنوان رمز شروع و برکت این رویداد از همدلی و هم‌افزایی بی‌نظیر دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مردمی و شهرداری کلان‌شهر ارومیه در برگزاری باشکوه این نمایشگاه تقدیر کرد.

وی با اشاره به استقبال پرشور شهروندان در روزهای برگزاری نمایشگاه و تقارن روز پایانی با روز خانواده از تحقق دستاوردهای اقتصادی قابل توجه خبر داد و گفت: بر اساس برآوردهای انجام‌شده تنها در طول روزهای برگزاری نمایشگاه نزدیک به ۶ میلیارد تومان فروش ثبت شده است که این امر نشان‌دهنده پتانسیل بالای اقتصادی صنعت پوشاک عفیفانه و استقبال خانواده‌ها است.

الهامی با تأکید بر اینکه برگزاری این نمایشگاه تنها گامی مقطعی در راستای پاسخگویی به دغدغه‌های شهروندان بوده است از رایزنی با شهرداری ارومیه و مسئولان ذی‌ربط برای تأسیس و اختصاص محل‌های دائمی عرضه پوشاک ایرانی-اسلامی ویژه بانوان، آقایان، نوجوانان و کودکان خبر داد و افزود: تعداد مراکز تولید و عرضه البسه ایرانی-اسلامی در استان طی سال‌های اخیر از ۲ الی ۳ مرکز به بیش از ۱۵ مرکز فعال افزایش یافته که گواهی بر رشد کیفی و کمی این حوزه است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری همچنین با اشاره به موفقیت تولیدکنندگان بومی و شکل‌گیری قراردادهای تجاری میان غرفه‌داران داخلی و خارج از استان، داستان موفقیت یکی از تولیدکنندگان زن استان را روایت کرد که سال گذشته با نمونه‌های محدود در نمایشگاه حضور یافته بود و امروز با راه‌اندازی کارگاهی بزرگ در شهرک صنعتی ارومیه زمینه اشتغال کثیر بانوان را فراهم کرده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌غربی: تلاش در عرصه حجاب و عفت؛ مصداق بارز بندگی خدا و جهاد اقتصادی در جنگ ترکیبی

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن علی‌محمدی در آیین اختتامیه نمایشگاه مد و پوشش اسلامی گوهرشاد در ارومیه ضمن تقدیر از تلاش‌های شبانه‌روزی عوامل اجرایی، مدیران حاکمیتی و مجموعه‌های مردمی این رویداد را نه نقطه پایان بلکه نقطه عطف و آغازگر حرکتی نوین در محلات دانست و تصریح کرد: فعالیت فعالان مردمی در حوزه عفاف و حجاب تلاشی مقدس در مسیر تحقق فلسفه خلقت و سنگری کلیدی در جنگ ترکیبی و اقتصادی دشمن است.

حجت‌الاسلام علی‌محمدی با استناد به آیه شریفه و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبودون و با اشاره به تفاسیر مفسران بزرگ همچون علامه طباطبایی در المیزان بر پیوند ناگسستنی میان معرفت، عبودیت و تقید دینی تأکید کرد و افزود: خداوند متعال راه‌های متنوع و متکثری برای رسیدن به قرب الهی قرار داده است و از این منظر تلاش در مسیر تحقق حجاب اسلامی، پوشش عفیفانه و صیانت از ارزش‌های انسانی و اسلامی مصداق بارز بندگی خدا و حرکتی در راستای تحقق فلسفه خلقت انسان است و تک‌تک حرکات، سکنات و زحمات فعالان این عرصه در نمایشگاه گوهرشاد عبودیت تجسم‌یافته در میدان عمل است.

وی فضای حاکم بر نمایشگاه گوهرشاد را به دلیل راهبری صحیح مدیریتی فضایی کاملاً سالم عفیفانه و در خور نام این رویداد توصیف کرد و از آن به عنوان الگویی موفق در حوزه رویدادهای فرهنگی یاد نمود.

نمایشگاه «گوهرشاد»؛ ایستگاه آغازین نه پایان‌راه

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با تأکید بر اینکه آیین اختتامیه این نمایشگاه در واقع نقطه آغاز و جلسه افتتاحیه برای گام‌های بعدی است، اظهار کرد:

«نمایشگاهی با این ابعاد بستر و محلی است تا نخبگان فکری، فرهنگی و هنرمندان، دستاوردهای خود را به نمایش بگذارند و وظیفه نهادهای حاکمیتی و پشتیبان این است که در این جنگ اقتصادی و ترکیبی در کنار فعالان مردمی باشند و صدای مطالبات و مشکلات آنان را بشنوند و با تسهیلگری زمینه را برای روایتگری، نمایش و فروش محصولات اصیل بومی و اسلامی فراهم کنند.

حجت‌الاسلام علی‌محمدی در ادامه راهکارها و پیشنهادهای عملیاتی خود را برای استمرار و تثبیت این جریان فرهنگی در قالب هفت سرفصل کلیدی تشکیل جبهه فرهنگی و شبکه‌سازی برای هم‌افزایی میان تمامی فعالان مردمی و تولیدکنندگان حاضر در نمایشگاه؛ انتقال ویترین به محلات برای اتصال ظرفیت‌های متراکم نمایشگاهی به بطن جامعه، میدان‌ها و محلات شهری؛ توانمندسازی مهارتی و معرفتی برای ارتقای سطح علمی، مهارتی و بصیرتی فعالان این عرصه؛ تأسیس دبیرخانه دائمی گوهرشاد با هدف راه‌اندازی دبیرخانه مستمر برای اندیشه‌ورزی، برنامه‌ریزی و طراحی عملیات‌های محله‌محور با بهره‌گیری از ظرفیت شهرداری جهادی و توانمند ارومیه؛ راهبری کارخانه روایت گوهرشاد به منظور ایجاد ساختاری رسانه‌ای و مستند برای روایت پیشرفت، دستاورد‌ها و تولیدات غرفه‌ها به‌منظور جهاد تبیین در برابر جنگ اقتصادی؛ برگزاری جشنواره‌های فصلی هر سه ماه یک‌بار با همکاری مدیریت شهری جهت حمایت مستمر از تولیدکنندگان و پیوند گوهرشاد با مقاومت و جنگ ترکیبی با هدف تبیین ژرفای همبستگی و نقش‌آفرینی فعالان حوزه عفاف و حجاب در خط مقدم جنگ اقتصادی و فرهنگی دشمن ارائه کرد.

این رویداد با تجلیل از فعالان، غرفه‌داران و حامیان برگزاری نمایشگاه گوهرشاد و تأکید بر استمرار حمایت از تولید ملی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به کار خود پایان داد.