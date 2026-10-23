علاوه بر تاریخ و تمدن ایران، زبان‌ها، لهجه‌ها و گویش‌های ایرانی هم دارای سابقه بلند و طولانی هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین صفری، پژوهشگر تاریخ و فرهنگ دلیجان  در برنامه تلویزیونی عنوان کرد که زبان راجی، زبان ری باستان است که از سمنان شروع شده و سپس تهران را در بر گرفته است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: زبان فارسی ، ادبیات فارسی ، تاریخ ایران
خبرهای مرتبط
تندیسِ سرو سیمین پارسی‌جان به آیین سخن رسید
طنز رادیویی ظرفیت بالایی برای اثرگذاری و ماندگاری دارد
آخرین روز مهر و شروع آبان ماه با فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی شبکه‌های تلویزیونی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سریال «روشنایی شب» از ۴ آبان مهمان خانه‌ها می‌شود
«اقبال عمومی» حرص مخاطب را در می‌آورد
رادیو در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)؛ بازخوانی سیره فاطمی در شبکه‌های مختلف رادیویی
بررسی یک زبان باستانی متعلق به ایران + فیلم
آخرین اخبار
بررسی یک زبان باستانی متعلق به ایران + فیلم
«اقبال عمومی» حرص مخاطب را در می‌آورد
سریال «روشنایی شب» از ۴ آبان مهمان خانه‌ها می‌شود
رادیو در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)؛ بازخوانی سیره فاطمی در شبکه‌های مختلف رادیویی
جشنواره «تهران - مبارک» با یاد کودکان میناب پایان یافت
از سریال رادیویی امیرکبیر تا آقا نورالدین عراقی برای بازنمایی مشاهیر استان مرکزی
معرفی برگزیدگان چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران؛ جایزه بزرگ به «مزامیر اندوه» رسید
قارایی: روایت از ایران باید با شناخت مخاطب و دوری از شعار آغاز شود