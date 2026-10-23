\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0635\u0641\u0631\u06cc\u060c \u067e\u0698\u0648\u0647\u0634\u06af\u0631 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u0648 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u062f\u0644\u06cc\u062c\u0627\u0646\u00a0 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0632\u0628\u0627\u0646 \u0631\u0627\u062c\u06cc\u060c \u0632\u0628\u0627\u0646 \u0631\u06cc \u0628\u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0627\u0632 \u0633\u0645\u0646\u0627\u0646 \u0634\u0631\u0648\u0639 \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u0633\u067e\u0633 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0628\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n