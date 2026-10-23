باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های بیلی‌جین‌کینگ کاپ که به میزبانی شهر اسلام‌آباد پاکستان در حال برگزاری است، مشکات الزهرا صفی، یاسمن یزدانی، هانا سلطانی و کیمیا ثاقب تهرانی با هدایت ارغوان رضایی برای کشورمان به میدان رفته‌اند.

تیم ایران در مرحله گروهی با شکست تیم‌های تنیس زنان کویت، اردن و قطر جواز حضور در فینال را به دست آورد و در دیدار پایانی باید به مصاف پاکستان برود.

دیدار پایانی این مسابقات فردا در شرایطی برگزار خواهد شد که برنده دیدار ایران و پاکستان جواز صعود به گروه ۲ آسیا و اقیانوسیه در سال ۲۰۲۷ را به دست خواهد آورد. میزبان با شکست مالدیو به این دیدار راه پیدا کرد.

گفتنی است مهدی بهزادپور (مشاور فنی)، فرناز نایب مراد (سرپرست)، سمیه کمانی (مربی بدنساز) و الهه توکلیان اردکانی (پزشک) تیم تنیس زنان کشورمان را همراهی می‌کنند.