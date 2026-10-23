رئیس سازمان زندان‌های کشور در سفر به آذربایجان شرقی به دیدار خانواده شهیدان نامی رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -حیدر آسیابی رئیس سازمان زندان‌های کشور در سفر خود به آذربایجان شرقی به دیدار خانواده شهیدان نامی رفت و از روند اجرایی ساخت مجتمع تجاری برای حمایت از زندانیان استان بازدید کرد.

رئیس سازمان زندانهای کشور در دیدار با خانواده شهیدان نامی گفت: شهدا افتخار ما و خانواده‌های خود هستند چرا که ما اقتدار کشور را مدیون شهدا و خانواده‌های آنان هستیم. 

گفتنی است در این دیدار آسیابی از خانواده شهیدان نامی تقدیر کرد.

 خانواده شهید نامی از شهدای جنگ رمضان هستند که ۷ نفر از این خانواده در حمله دشمن آمریکایی _صهیونی به مناطق مسکونی تبریز شهید شدند.

برچسب ها: رئیس سازمان زندان ، دیدار با خانواده شهید
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