باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -حیدر آسیابی رئیس سازمان زندان‌های کشور در سفر خود به آذربایجان شرقی به دیدار خانواده شهیدان نامی رفت و از روند اجرایی ساخت مجتمع تجاری برای حمایت از زندانیان استان بازدید کرد.

رئیس سازمان زندانهای کشور در دیدار با خانواده شهیدان نامی گفت: شهدا افتخار ما و خانواده‌های خود هستند چرا که ما اقتدار کشور را مدیون شهدا و خانواده‌های آنان هستیم.

گفتنی است در این دیدار آسیابی از خانواده شهیدان نامی تقدیر کرد.

خانواده شهید نامی از شهدای جنگ رمضان هستند که ۷ نفر از این خانواده در حمله دشمن آمریکایی _صهیونی به مناطق مسکونی تبریز شهید شدند.