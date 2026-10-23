شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از بلاتکلیفی ۷۵۰ نفر از داوطلبان آزمون فراگیر سیزدهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما مدت یکسال است که ۷۵۰ داوطلبانی که در آزمون فراگیر سیزدهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرکت کردند، چشم انتظار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی هستند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

باسلام و احترام، روایت ما متقاضیان بخشی از مطالبه ۷۵۰ نفر از داوطلبان آزمون فراگیر سیزدهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که نزدیک به یک سال از برگزاری آزمون و طی مراحل آن گذشته، اما تاکنون سرنوشت استخدامی و وضعیت جذب آنان روشن نشده است. این افراد در حالی همچنان در بلاتکلیفی و انتظار به سر می‌برند که سایر ارگان‌هایی که هم‌زمان با آنها در این آزمون شرکت کرده‌اند، مراحل جذب را طی کرده و نیرو‌های خود را به کارگیری کرده‌اند. اکنون نه خبری از اعلام نتیجه نهایی است و نه پاسخ روشنی درباره زمان و نحوه تعیین تکلیف این ۷۵۰ نفر ارائه می‌شود. این وضعیت باعث شده بخشی از داوطلبان ماه‌ها خانه‌نشین، بدون کار و در بلاتکلیفی بمانند؛ در حالی که بسیاری از آنها بر اساس همین آزمون، برنامه زندگی و اشتغال خود را تنظیم کرده بودند. تداوم این روند، علاوه بر ایجاد نگرانی و سرخوردگی، فرصت‌های شغلی و زندگی این افراد را تحت تأثیر قرار داده و آنان را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.. خواهشمند است صدای ما باشید و به ما جوانان این مملکت کمک کنید تا این مطالبه به گوش مسئولان برسد. انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی هرچه سریع‌تر با اعلام زمان‌بندی مشخص، وضعیت این ۷۵۰ نفر را تعیین تکلیف کنند تا این انتظار یک‌ساله به پاسخ روشن و اقدام عملی منتهی شود. لطفاً این موضوع را به اندازه‌ای منتشر کنید که به دست مسئولان مربوطه برسد.. با تشکر و احترام

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