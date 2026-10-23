باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

واقعیت زندگی در اروپا از زبان یک ایرانی مقیم در انگلیس + فیلم

برخلاف تبلیغات رسانه‌ای، واقعیت کشور‌های اروپایی شیرین و دلچسب نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - در فیلم زیر واقعیات تاسف‌بار زندگی در انگلیس را از زبان حسین شفیعی، شهروند ایرانی مقیم انگلیس مشاهده می‌کنید که برنامه سپیده از شبکه اول سیما به آن پرداخت.

مطالب مرتبط
واقعیت زندگی در اروپا از زبان یک ایرانی مقیم در انگلیس + فیلم
young journalists club

تشخیص غنای بالای فرهنگی ایران از فاصله دور + فیلم

واقعیت زندگی در اروپا از زبان یک ایرانی مقیم در انگلیس + فیلم
young journalists club

جان دوباره گردشگری داخلی + فیلم

واقعیت زندگی در اروپا از زبان یک ایرانی مقیم در انگلیس + فیلم
young journalists club

روایتی از اولین فرار محمدرضا پهلوی از ایران + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
بدون تعارف با قهرمان‌های کشتی آزاد و فرنگی امید‌های جهان + فیلم
۱۱۱۸

بدون تعارف با قهرمان‌های کشتی آزاد و فرنگی امید‌های جهان + فیلم

۰۱ . آبان . ۱۴۰۵
تصاویر جدید نیرو‌های مسلح یمن از شکار مزدوران سعودی + فیلم
۹۵۵

تصاویر جدید نیرو‌های مسلح یمن از شکار مزدوران سعودی + فیلم

۰۱ . آبان . ۱۴۰۵
اختراع منحصر‌به‌فرد بانوی ایرانی در ماشین آلات صنعتی + فیلم
۶۷۲

اختراع منحصر‌به‌فرد بانوی ایرانی در ماشین آلات صنعتی + فیلم

۰۱ . آبان . ۱۴۰۵
کاخ سفید، اتاق فرمان شرارت + فیلم
۶۲۲

کاخ سفید، اتاق فرمان شرارت + فیلم

۰۱ . آبان . ۱۴۰۵
رقابت جهانی برای توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای؛ چین در مسیر پیشتازی + فیلم
۵۹۷

رقابت جهانی برای توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای؛ چین در مسیر پیشتازی + فیلم

۰۱ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha