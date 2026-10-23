در پی حمله پهپادی به یک کشتی با پرچم کومور در نزدیکی سواحل رومانی، یک ملوان کشته و سه نفر مفقود شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - نیکوشور دان، رئیس‌جمهور رومانی اعلام کرد در پی حمله پهپادی به یک کشتی تجاری در نزدیکی آب‌های سرزمینی این کشور در روز جمعه، یک ملوان کشته و سه نفر دیگر مفقود شده‌اند.

وی در پیامی مدعی شد که حمله مذکور از سوی روسیه صورت گرفته است و نوشت: «این حمله نمونه دیگری از پیامد‌های غم‌انگیز جنگ روسیه علیه اوکراین است».

گفته شده ۹ نفر از خدمه این کشتی که در فاصله حدود ۲۴ کیلومتری شرق رومانی هدف حمله قرار گرفته، نجات پیدا کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، کشتی هنگام وقوع حادثه خارج از آب‌های سرزمینی رومانی قرار داشت.

اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا نیز در واکنش به این حادثه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که از تشدید تنش‌های جدید در دریای سیاه عمیقاً نگران است.

منبع: آناتولی