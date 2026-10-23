باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

اختراع منحصر‌به‌فرد بانوی ایرانی در ماشین آلات صنعتی + فیلم

یک بانوی ایرانی موفق به اختراع دستگاهی کاربردی در ماشین آلات صنعتی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهندس زهرا خسروبیگی، مخترع کشورمان از کمیجان در استان مرکزی موفق به اختراع دستگاه سنجش برش و ساخت آزمایشگاه تست ماشین آلات صنعتی شده است.

مطالب مرتبط
اختراع منحصر‌به‌فرد بانوی ایرانی در ماشین آلات صنعتی + فیلم
young journalists club

پیشرفت در حوزه ثبت اختراعات پس از انقلاب اسلامی + فیلم

اختراع منحصر‌به‌فرد بانوی ایرانی در ماشین آلات صنعتی + فیلم
young journalists club

ملتی که «جبر» را اختراع کرده‌اند نمی‌توان با کسانی که «همبرگر» را ابداع کرده‌اند مقایسه کرد! + فیلم

اختراع منحصر‌به‌فرد بانوی ایرانی در ماشین آلات صنعتی + فیلم
young journalists club

پژوهشگر موفق هرمزگانی در حوزه بیوتکنولوژی دریا + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
ادعای یک مجری آمریکایی: پایگاه ناوگان پنجم در بحرین پس از حمله ایران «تقریباً به‌طور کامل منهدم شد» + فیلم
۷۸۲

ادعای یک مجری آمریکایی: پایگاه ناوگان پنجم در بحرین پس از حمله ایران «تقریباً به‌طور کامل منهدم شد» + فیلم

۰۱ . آبان . ۱۴۰۵
جدال تند پیرس مورگان با کارشناس آمریکایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران + فیلم
۷۱۴

جدال تند پیرس مورگان با کارشناس آمریکایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران + فیلم

۰۱ . آبان . ۱۴۰۵
 از رکورد قیمت سوخت و انرژی تا خشم عمومی؛ هزینه جنگ برای ترامپ! + فیلم
۶۶۲

 از رکورد قیمت سوخت و انرژی تا خشم عمومی؛ هزینه جنگ برای ترامپ! + فیلم

۰۱ . آبان . ۱۴۰۵
چه عواملی در ابتلا به آلزایمر موثر هستند؟ + فیلم
۵۸۶

چه عواملی در ابتلا به آلزایمر موثر هستند؟ + فیلم

۰۱ . آبان . ۱۴۰۵
ورود عربستان به چالش‌های منطقه‌ای در پی خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی + فیلم
۵۷۶

ورود عربستان به چالش‌های منطقه‌ای در پی خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی + فیلم

۰۱ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha