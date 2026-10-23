\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0647\u0646\u062f\u0633 \u0632\u0647\u0631\u0627 \u062e\u0633\u0631\u0648\u0628\u06cc\u06af\u06cc\u060c \u0645\u062e\u062a\u0631\u0639 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u06a9\u0645\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc \u0645\u0648\u0641\u0642 \u0628\u0647 \u0627\u062e\u062a\u0631\u0627\u0639 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u0633\u0646\u062c\u0634 \u0628\u0631\u0634 \u0648 \u0633\u0627\u062e\u062a \u0622\u0632\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062a\u0633\u062a \u0645\u0627\u0634\u06cc\u0646 \u0622\u0644\u0627\u062a \u0635\u0646\u0639\u062a\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n