اوکراین و روسیه در سومین مرحله از روند تبادل اسرا که از روز دوشنبه آغاز شده است، هر یک ۲۷۰ اسیر را مبادله کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، اعلام کرد در جریان جدیدترین روند تبادل اسرا بین کی‌یف و مسکو، ۲۶۱ نظامی و ۹ غیرنظامی اوکراینی آزاد شده و به کشور بازگشته‌اند.

وی گفت بیشتر نظامیان آزادشده از نیرو‌هایی هستند که در شهر ماریوپول بودند. همچنین نظامیانی از جبهه‌های دونتسک، لوهانسک، خارکیف، زاپوریژیا، خرسون، کی‌یف، میکولائیف و چرنیهیف در میان آزادشدگان حضور دارند.

وزارت دفاع روسیه نیز انجام این تبادل را تأیید کرد و اعلام کرد ۲۷۰ اسیر روسی آزادشده فعلا در بلاروس مستقر هستند.

این توافق مبادله اسرا در ماه مه حاصل شد. زلنسکی در آن زمان اعلام کرده بود این توافق در مجموع ۲ هزار اسیر جنگی را شامل خواهد شد.

منبع: پولیتیکو

برچسب ها: تبادل اسرا ، روسیه و اوکراین ، ولودیمیر زلنسکی
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