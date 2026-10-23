باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ملانیا ترامپ، همسر رئیس جمهور آمریکا از توافق روسیه و اوکراین برای برقراری آتش‌بس موقت در شهر «اولشکی» در جنوب اوکراین خبر داد؛ توافقی که با هدف فراهم کردن امکان ارسال کمک‌های بشردوستانه و تخلیه غیرنظامیانی که مایل به ترک شهر هستند، حاصل شده است.

بر اساس اعلام کاخ سفید، این آتش‌بس که صرفا محدود به همین شهر است، قرار است از ۲۹ اکتبر (۷ آبان) آغاز شود.

ملانیا ترامپ در بیانیه‌ای درباره دلایل برقراری آتش‌بس در این شهر اوکراین، گفت: «وضعیت در اولشکی وخیم است. این شهر در خط مقدم جنگ قرار دارد و در آستانه فاجعه است. جمعیت باقی‌مانده در شهر عمدتاً سالمندانی هستند که فورا به مراقبت‌های پزشکی، دارو، غذا و آب آشامیدنی سالم نیاز دارند».

کاخ سفید می‌گوید ملانیا ترامپ و نماینده او با سران روسیه و اوکراین تماس گرفتند تا مفاد و شرایط این آتش‌بس را بررسی کنند.

بر اساس بیانیه کاخ سفید، دو طرف توافق کرده‌اند تمامی حملات نظامی را به‌طور موقت در این شهر متوقف کنند تا امکان ورود کمک‌های بشردوستانه فراهم شود و مردم از طریق یک گذرگاه امن خارج شوند.

شهر اولشکی در استان خرسون در جنوب اوکراین و در کرانه شرقی رود دنیپرو واقع شده و از فوریه ۲۰۲۲ تحت کنترل روسیه است.

پیش از این و در سال ۲۰۲۲، آتش‌بس مشابهی در شهر «سومی» ایجاد شد. در آن زمان با توافق روسیه و اوکراین، گذرگاه بشردوستانه‌ای ایجاد شد تا مردم بتوانند از شهر خارج شوند.

منبع: رویترز