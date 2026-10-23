کارشناس هواشناسی گلستان، از فعالیت سامانه بارشی در استان از عصر امروز خبر داد و گفت: فعالیت این سامانه تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - معقولی اظهار کرد: بر اساس الگو‌های هواشناسی، از عصر و شب امروز استان گلستان تحت تأثیر سامانه بارشی قرار می‌گیرد و تا روز دوشنبه، رگبار و رعدوبرق پراکنده در مناطق مختلف استان پیش‌بینی می‌شود.

معقولی با اشاره به وضعیت دمایی استان افزود: طی این مدت، بیشینه دمای هوا در گلستان حدود ۲۵ تا ۲۷ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

این کارشناس هواشناسی ادامه داد: روز دوشنبه، با کاهش دمای هوا، بر گستره و میزان بارش‌ها افزوده می‌شود و انتظار می‌رود بارش در ارتفاعات استان به‌صورت برف باشد.