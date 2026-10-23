کارشناس هواشناسی گلستان، از فعالیت سامانه بارشی در استان از عصر امروز خبر داد و گفت: فعالیت این سامانه تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - معقولی اظهار کرد: بر اساس الگو‌های هواشناسی، از عصر و شب امروز استان گلستان تحت تأثیر سامانه بارشی قرار می‌گیرد و تا روز دوشنبه، رگبار و رعدوبرق پراکنده در مناطق مختلف استان پیش‌بینی می‌شود.

معقولی با اشاره به وضعیت دمایی استان افزود: طی این مدت، بیشینه دمای هوا در گلستان حدود ۲۵ تا ۲۷ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

این کارشناس هواشناسی ادامه داد: روز دوشنبه، با کاهش دمای هوا، بر گستره و میزان بارش‌ها افزوده می‌شود و انتظار می‌رود بارش در ارتفاعات استان به‌صورت برف باشد.

برچسب ها: سامانه بارشی ، برف در ارتفاعات
خبرهای مرتبط
آغاز بارش پراکنده در گلستان از عصر فردا
بازسازی مسیر‌های روستایی سیل زده مینودشت
بازگشایی مسیر روستایی مینودشت به قلعه قافه (تنگه چهل چای) در گلستان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جلب رضایت مردم تکلیف مسئولان است
رقابت ۶۱ رأس اسب در سومین روز هفته چهارم کورس پاییزه کشور در آق‌قلا
فعالیت سامانه بارشی از امشب در گلستان/پیش‌بینی بارش برف در ارتفاعات
آخرین اخبار
رقابت ۶۱ رأس اسب در سومین روز هفته چهارم کورس پاییزه کشور در آق‌قلا
فعالیت سامانه بارشی از امشب در گلستان/پیش‌بینی بارش برف در ارتفاعات
جلب رضایت مردم تکلیف مسئولان است