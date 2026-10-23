باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -آیین تشییع پیکر سید احمد موسوی، از مبارزان پیش از انقلاب و پدر شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح با حضور گسترده مردم و مسئولان کشوری و لشکری، از مسجد زین‌العابدین(ع) در چهارراه سجادیه قم آغاز شد.

مردم ولایت‌مدار قم، پیکر این مبارز انقلابی را بر دوش گرفتند و پس از اقامه نماز به امامت آیت الله صدر،تا گلزار شهدای علی‌بن‌جعفر(ع) آرامگاه ابدی اش بدرقه کردند.

آن مرحوم در ۹۲ سالگی چشم از جهان فروبست؛ مردی که در کارنامه زندگی‌اش، هم مبارزه با رژیم ستمشاهی ثبت شده و هم تربیت فرزندی چون امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که در نهم اسفند ۱۴۰۴، در حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به بیت رهبری، در کنار رهبر شهید انقلاب به شهادت رسید.



