پیکر مرحوم سید احمد موسوی، پدر شهید امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، پس از تشییع با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در گلزار شهدای علی‌بن‌جعفر(ع) آرام گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -آیین تشییع پیکر سید احمد موسوی، از مبارزان پیش از انقلاب و پدر شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح   با حضور گسترده مردم و مسئولان کشوری و لشکری، از مسجد زین‌العابدین(ع) در چهارراه سجادیه قم آغاز شد. 

مردم ولایت‌مدار قم، پیکر این مبارز انقلابی را بر دوش گرفتند و پس از اقامه نماز به امامت آیت الله صدر،تا گلزار شهدای علی‌بن‌جعفر(ع) آرامگاه ابدی اش بدرقه کردند.

آن مرحوم در ۹۲ سالگی چشم از جهان فروبست؛ مردی که در کارنامه زندگی‌اش، هم مبارزه با رژیم ستمشاهی ثبت شده و هم تربیت فرزندی چون امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که در نهم اسفند ۱۴۰۴، در حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به بیت رهبری، در کنار رهبر شهید انقلاب به شهادت رسید.

تشییع باشکوه پدر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی در قم

تشییع باشکوه پدر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی در قم

تشییع باشکوه پدر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی در قم

تشییع باشکوه پدر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی در قم

تشییع باشکوه پدر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی در قم

برچسب ها: مراسم تشییع ، شهید موسوی
خبرهای مرتبط
پیکر پدر شهید امیر موسوی فردا در قم تشییع و به خاک سپرده می‌شود
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آیت‌الله نوری همدانی از بیمارستان مرخص شد
تأکید بر اتخاذ تدابیر اقتصادی و معیشتی در شرایط کنونی/زندانی کردن علما در بحرین و عربستان محکوم است
تشییع باشکوه پدر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی در قم
آخرین اخبار
تشییع باشکوه پدر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی در قم
تأکید بر اتخاذ تدابیر اقتصادی و معیشتی در شرایط کنونی/زندانی کردن علما در بحرین و عربستان محکوم است
آیت‌الله نوری همدانی از بیمارستان مرخص شد
تأکید بر صیانت از حقوق زائران در شرایط ارزی موجود/ به‌جز فرودگاه مدینه، تقریبا همه فرودگاه‌های عربستان بسته است
فاطمیه، فرصتی برای تعمیق ایمان و بصیرت است /دنیاطلبی، ریشه انحراف خواص و عموم مردم
کشف ۲۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در یکی از محورهای مواصلاتی قم
پیکر پدر شهید امیر موسوی فردا در قم تشییع و به خاک سپرده می‌شود
نخستین نمایشگاه «قم هلث» برپا می‌شود
تأکید بر توسعه روابط اقتصادی و تسهیل تردد اتباع پاکستانی مقیم قم
خودکفایی کلزای قم با بذر دانش‌بنیان / برداشت از حدود ۴ هزار تن فراتر می رود