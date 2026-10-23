گمرکات ایران و ترکیه برای تسهیل حمل‌ونقل صادراتی و ترانزیتی، بر پذیرش شبانه‌روزی کامیون‌ها بدون محدودیت زمانی و تعدادی توافق کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، در نشست بین گمرکات رازی ایران و کاپیکوی ترکیه، رویه‌های تسهیل تجارت برای اطمینان از انجام بدون وقفه و کارآمد فعالیت‌های حمل‌ونقل و ترانزیت بررسی شد.

بر اساس این گزارش، در این نشست توافق شد که برای تسهیل پذیرش حامل‌های وارداتی، کامیون‌ها به صورت ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته و بدون هیچ محدودیتی در روز یا زمان پذیرفته شوند.

همچنین هیچ محدودیتی در تعداد کامیون‌های صادراتی پذیرفته شده در گذرگاه‌های مرزی وجود نخواهد داشت.

در مورد نوع کالا نیز توافق شد که به جز کالا‌های ممنوع، هیچ محدودیتی اعمال نشود، با این حال درخواست می‌شود اولویت به مواد غذایی اساسی و مواد اولیه کارخانه داده شود.

برچسب ها: گمرک ایران ، تردد مرزی
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