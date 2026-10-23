نخست وزیر رژیم صهیونیستی از بررسی حملات گسترده نظامی در کرانه باختری اشغالی خبر داد که به ادعای او در ۵۰ سال گذشته سابقه نداشته است.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد قصد دارد «عملیات نظامی گسترده‌ای» در کرانه باختری اشغالی اجرا کند که به گفته او، از سال ۱۹۶۷ تاکنون بی‌سابقه بوده است.

نتانیاهو گفت: «عملیاتی بسیار گسترده در کرانه باختری را بررسی کرده‌ام که از سال ۱۹۶۷ بی‌سابقه خواهد بود و زمان اجرای آن را انتخاب خواهیم کرد».

رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۶۷ کنترل کرانه باختری، قدس شرقی و نوار غزه را به دست گرفت. این رژیم همچنین بلندی‌های جولان سوریه و شبه‌جزیره سینای مصر را تصرف کرد؛ سینا بعد‌ها به مصر بازگردانده شد، اما بلندی‌های جولان همچنان تحت کنترل این رژیم است.

در هفته‌های اخیر، حملات شهرک‌نشینان صهیونیست به روستا‌ها و اموال فلسطینیان شدت گرفته است. برای نمونه، در ۲۹ سپتامبر (۷ مهر) بیش از ۱۰۰ شهرک‌نشین به روستای جلّود در شمال رام‌الله حمله کردند؛ خانه‌هایی را که یک خانواده فلسطینی قصد بازگشت به آنها را داشت آتش زدند و مسیر‌های دسترسی را مسدود کردند. 

همچنین افزایش ایست‌های بازرسی و مسدود شدن جاده‌ها در کرانه باختری، رفت‌وآمد فلسطینیان میان شهر‌ها و روستا‌ها را دشوارتر کرده است. این محدودیت‌ها دسترسی به محل کار، مراکز درمانی و مدارس را مختل کرده و در کنار تشدید عملیات نظامی صهیونیست‌ها و حملات شهرک‌نشینان، به افزایش فشار بر زندگی روزمره فلسطینیان انجامیده است.

صبح امروز نیز در پی تیراندازی در نزدیکی یک ایست بازرسی در اطراف شهر الخلیل، دو نظامی صهیونیست کشته و سه سرباز دیگر زخمی شدند.

پس از این حادثه، بنیامین نتانیاهو دستور داد الخلیل محاصره شود و نظامیان صهیونیست برای بازرسی خانه‌به‌خانه، تخریب خانه‌ها و اجرای عملیات گسترده‌تر در کرانه باختری آماده شوند. گزارش‌ها همچنین از آغاز تخریب برخی خانه‌های فلسطینی در نزدیکی محل حادثه حکایت دارند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: بنیامین نتانیاهو ، رژیم صهیونیستی ، کرانه باختری
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