مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان، فریدون کشیتی، از شناسایی ۹ واحد متخلف در جریان گشت‌های مشترک نظارت بر بازار در شهرستان‌های زرند و رفسنجان خبر داد .

باشگاه خبرنگاران جوان _ مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان، فریدون کشیتی، از شناسایی ۹ واحد متخلف در جریان گشت‌های مشترک نظارت بر بازار در شهرستان‌های زرند و رفسنجان خبر داد و گفت: در این گشت‌ها در مجموع ۱۴ واحد صنفی بازرسی شد و برای پنج واحد در رفسنجان گزارش تخلف تشکیل شد.

کشیتی با اشاره به بازرسی ۹ واحد صنفی در زرند گفت: این واحد‌ها شامل هفت میوه‌فروشی و سبزی‌فروشی، یک نانوایی و یک گل‌فروشی بودند و چهار واحد متخلف شناسایی شدند.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی کرمان افزود: تخلفات ثبت‌شده در زرند شامل دو مورد گران‌فروشی، یک مورد درج‌نکردن قیمت و یک مورد ارائه‌نکردن فاکتور خرید بود. 

کشیتی همچنین از بازرسی چهار میوه‌فروشی و یک واحد عرضه مواد غذایی در رفسنجان خبر داد و افزود: برای هر پنج واحد گزارش تخلف تشکیل شد. رعایت‌نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی، گران‌فروشی، تقلب در کسب و درج‌نکردن قیمت از تخلفات ثبت‌شده در این شهرستان بود. این بازرسی‌ها با حضور بازرسان اتاق اصناف و مرکز بهداشت رفسنجان انجام شد.

برچسب ها: مغازه ، گشت
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شناسایی ۹ واحد متخلف در گشت‌های مشترک بازار زرند و رفسنجان
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