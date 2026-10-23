باشگاه خبرنگاران جوان _ مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان، فریدون کشیتی، از شناسایی ۹ واحد متخلف در جریان گشت‌های مشترک نظارت بر بازار در شهرستان‌های زرند و رفسنجان خبر داد و گفت: در این گشت‌ها در مجموع ۱۴ واحد صنفی بازرسی شد و برای پنج واحد در رفسنجان گزارش تخلف تشکیل شد.

کشیتی با اشاره به بازرسی ۹ واحد صنفی در زرند گفت: این واحد‌ها شامل هفت میوه‌فروشی و سبزی‌فروشی، یک نانوایی و یک گل‌فروشی بودند و چهار واحد متخلف شناسایی شدند.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی کرمان افزود: تخلفات ثبت‌شده در زرند شامل دو مورد گران‌فروشی، یک مورد درج‌نکردن قیمت و یک مورد ارائه‌نکردن فاکتور خرید بود.

کشیتی همچنین از بازرسی چهار میوه‌فروشی و یک واحد عرضه مواد غذایی در رفسنجان خبر داد و افزود: برای هر پنج واحد گزارش تخلف تشکیل شد. رعایت‌نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی، گران‌فروشی، تقلب در کسب و درج‌نکردن قیمت از تخلفات ثبت‌شده در این شهرستان بود. این بازرسی‌ها با حضور بازرسان اتاق اصناف و مرکز بهداشت رفسنجان انجام شد.