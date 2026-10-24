باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - علی بیت‌اللهی، عضو مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، با بررسی سهم بخش‌های مختلف از مصرف آب زیرزمینی در استان‌های کشور اظهار کرد: آب‌های زیرزمینی در چهار حوزه کشاورزی، شرب، صنعت و آبیاری فضای سبز مصرف می‌شوند و میزان مصرف در هر یک از این بخش‌ها در استان‌های مختلف متفاوت است؛ موضوعی که می‌تواند نکات مهمی را برای مدیریت منابع آب و برنامه‌ریزی به‌منظور کاهش خطر فرونشست زمین مشخص کند.

وی افزود: در مجموع حجم مصرف آب‌های زیرزمینی، استان‌های کرمان، فارس، خراسان رضوی، تهران و اصفهان به‌ترتیب در رتبه‌های نخست قرار دارند. این استان‌ها در عین حال از وسعت بالای مناطق فرونشستی نیز برخوردارند.

بیت‌اللهی با اشاره به سهم بخش کشاورزی از مصرف آب زیرزمینی در کشور بیان کرد: استان‌های کرمان، فارس، خراسان رضوی، اصفهان و خوزستان بیشترین میزان مصرف آب زیرزمینی را در بخش کشاورزی دارند.

وی ادامه داد: در بخش تأمین آب شرب نیز استان‌های تهران، فارس، خراسان رضوی، کرمان و البرز در شمار استان‌های دارای بیشترین مصرف آب زیرزمینی قرار می‌گیرند.

عضو مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درباره مصرف آب زیرزمینی برای آبیاری فضای سبز نیز گفت: استان‌های تهران، اصفهان، فارس، یزد و خراسان رضوی در این بخش بیشترین سهم مصرف را دارند.

به گفته وی، در بخش صنعت نیز استان‌های کرمان، تهران، خراسان رضوی، قزوین و فارس در میان استان‌های پیشرو در مصرف آب‌های زیرزمینی قرار دارند.

بیت‌اللهی با تأکید بر نقش تمرکز جمعیت در مدیریت منابع آب و کاهش خطر فرونشست زمین اظهار کرد: در استان‌های تهران و البرز، به‌ترتیب ۳۹.۵ و ۳۶ درصد از مصرف آب زیرزمینی به بخش شرب اختصاص دارد؛ بنابراین تمرکز جمعیت در این دو استان، یکی از پارامترهای اساسی در برنامه‌ریزی برای کاهش خطر فرونشست زمین و تدوین مقررات ملی فرونشست زمین خواهد بود.

بررسی سهم بخش‌های مختلف از مصرف آب زیرزمینی نشان می‌دهد که مدیریت این منابع، به‌ویژه در استان‌های دارای وسعت بالای مناطق فرونشستی، نیازمند توجه هم‌زمان به الگوی مصرف در بخش‌های کشاورزی، شرب، صنعت و فضای سبز است. در این میان، توجه به نیازهای آبی جمعیت در استان‌های پرجمعیت و اصلاح شیوه‌های مصرف می‌تواند در برنامه‌ریزی برای کاهش مخاطرات فرونشست زمین اهمیت ویژه‌ای داشته باشد.