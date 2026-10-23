باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - حمید موحد، رئیس هیئت سوارکاری شهرستان آق‌قلا، گفت: در این رقابت‌ها که از ساعت ۱۳ آغاز شد، چابکسواران با ۶۱ رأس اسب از نژاد‌های ترکمن، دوخون و تروبرد، در ۶ دور هزار و هزار و ۲۰۰ متری با یکدیگر رقابت کردند.

وی افزود: در پایان این هفته از مسابقات، در مجموع ۳۷ میلیارد ریال جایزه نقدی به چابکسواران، مربیان و مالکان اسب‌های برتر اختصاص یافت.

در پایان رقابت‌های این هفته، اسب‌های پناه شادی با چابکسواری میکائیل پیل‌تن، آس پیک با چابکسواری مؤمن بهادر، فلاور باند با چابکسواری آرمین آق‌آتابای، بادپا با چابکسواری محمدرضا نوری، ریو فوکوس با چابکسواری مؤمن بهادر و تیامو آی‌تی‌سی با چابکسواری یوسف محمدی، عناوین نخست دور‌های مختلف این رقابت‌ها را کسب کردند.