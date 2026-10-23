سومین روز از هفته چهارم رقابت‌های سوارکاری کشور، جمعه اول آبان‌ماه، در مجموعه سوارکاری شهرستان آق‌قلا برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - حمید موحد، رئیس هیئت سوارکاری شهرستان آق‌قلا، گفت: در این رقابت‌ها که از ساعت ۱۳ آغاز شد، چابکسواران با ۶۱ رأس اسب از نژاد‌های ترکمن، دوخون و تروبرد، در ۶ دور هزار و هزار و ۲۰۰ متری با یکدیگر رقابت کردند.

وی افزود: در پایان این هفته از مسابقات، در مجموع ۳۷ میلیارد ریال جایزه نقدی به چابکسواران، مربیان و مالکان اسب‌های برتر اختصاص یافت.

در پایان رقابت‌های این هفته، اسب‌های پناه شادی با چابکسواری میکائیل پیل‌تن، آس پیک با چابکسواری مؤمن بهادر، فلاور باند با چابکسواری آرمین آق‌آتابای، بادپا با چابکسواری محمدرضا نوری، ریو فوکوس با چابکسواری مؤمن بهادر و تیامو آی‌تی‌سی با چابکسواری یوسف محمدی، عناوین نخست دور‌های مختلف این رقابت‌ها را کسب کردند.

برچسب ها: اسبدوانی ، کورس
خبرهای مرتبط
معرفی برترین‌های روز دوم از هفته چهارم رقابت‌های سوارکاری کشور در آق قلا
برترین‌های هفته نخست کورس پاییزه گنبدکاووس معرفی شدند
آغاز رقابت‌های هفته نخست مسابقات اسبدوانی فصل پاییزه گنبدکاووس
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جلب رضایت مردم تکلیف مسئولان است
رقابت ۶۱ رأس اسب در سومین روز هفته چهارم کورس پاییزه کشور در آق‌قلا
فعالیت سامانه بارشی از امشب در گلستان/پیش‌بینی بارش برف در ارتفاعات
آخرین اخبار
رقابت ۶۱ رأس اسب در سومین روز هفته چهارم کورس پاییزه کشور در آق‌قلا
فعالیت سامانه بارشی از امشب در گلستان/پیش‌بینی بارش برف در ارتفاعات
جلب رضایت مردم تکلیف مسئولان است