رییس اتاق اصناف تهران با اشاره به نقش مهم اتاق اصناف برای تعادل‌بخشی و کنترل بازار، درمورد اقدامات آن برای این منظور توضیحاتی داد.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - حسین مصطفی‌زاده، رییس اتاق اصناف تهران در برنامه «پایش» درمورد نقش اصناف در تعادل‌بخشی و کنترل بازار گفت: اگر زنجیره‌ی کالا را از واردات و تولید درنظر بگیریم در نهایت به اصناف می‌رسد. یعنی بزرگ‌ترین توزیع‌کننده‌ی کالا در کشور اصناف هستند و کار آنها صرفاً فروش و توزیع نیست بلکه خدمات و موارد دیگر هم، جزء وظایف اصناف هستند. امّا در کنترل قیمت‌ها باید گفت اگر قیمت‌گذاری انجام شود و عرضه کالا با تقاضای آن همخوانی داشته باشد اصناف، نقش موثر در کنترل بازار را دارند.

مصطفی‌زاده ادامه داد: اصناف نقش نظارتی دارند و ۱۲۵ اتحادیه در صنف‌های مختلف هستند و به همراه اتاق اصناف که واحد بازرسی دارد کنترل انجام می‌شود.

شکایت‌ها و بازرسی‌ها به چند صورت انجام می‌شوند که ۱۲۴، یکی از سامانه‌هاست و برای وزارت صمت است و مردم از این طریق، شکایت‌های خود را مطرح می‌کنند و سپس، این شکایت‌ها به واحد بازرسی اصناف ارجاع می‌شوند و اولین کاری که این واحد انجام می‌دهد این است که این شکایت‌ها را به اتحادیه اطلاع می‌دهد و گاهی اوقات، به اتحادیه گزارش نمی‌دهد و به صورت مستقیم وارد عمل می‌شود. 

رییس اتاق اصناف تهران گفت: با توجه به این که ۳۹۰ بازرس داریم، نوع دیگر کنترل و نظارت به این صورت است که بازرسان ما وارد محدوده‌های مختلف مناطق شهرداری و مربوط به سال‌های متفاوت می‌شوند و بازرسی انجام می‌دهند که بعضی از این بازرسی‌ها با برگه تعزیرات و روند قانونی همراه هستند و شامل احتکار، قیمت‌گذاری، کیفیت، استاندارد و... می‌شوند و گاهی اوقات، گشت‌های مشترک هم داریم؛ به طوری‌که اصناف با استاندارد، بهداشت و تعزیرات به صورت مشترک به کنترل و نظارت می‌پردازند و از واحد‌های صنفی بازرسی می‌کنند.

مصطفی‌زاده درمورد نقش فعلی اصناف برای تأمین کالا به منظور عرضه و تقاضا ادامه داد: اتاق اصناف برای این منظور، کارگروه‌های ویژه دارد و با توجه به این که اقلام متفاوت هستند و با توجه به این که بعضی از آنها توسط دولت قیمت‌گذاری می‌شوند و برخی دیگر، لوکس هستند و دولت خیلی روی قیمت‌گذاری آنها دخالتی ندارد همین موضوع باعث شده است که کالا‌ها تقسیم‌بندی شوند و در کارگروه‌های ویژه‌ی اتحادیه‌های مرتبط بررسی شوند و شناخت و نیاز بازار سنجیده شوند و این گزارش‌ها باعث می‌شوند که تعادل بازار حفظ شوند و اصناف در این خصوص بسیار موثر هستند. 

رییس اتاق اصناف تهران گفت: در اتاق اصناف سعی کرده‌ایم که آن را پل ارتباطی میان اصناف و حاکمیت قرار دهیم و ان‌شاءالله، این موضوع را تا بدست آوردن نتیجه ادامه می‌دهیم. زیرا عرضه و تقاضا باید در بازار رصد شوند.

مصطفی‌زاده درمورد دلیل تفاوت قیمت در واحد‌های صنفی مختلف گفت: در حال حاضر، در شرایطی هستیم که قیمت مواد اولیه به صورت روزانه در حال تغییر است و ممکن است یک واحد صنفی، یک هفته قبل به خرید مواد اولیه خود پرداخته و واحد صنفی دیگری ماه قبل اقدام به این کار کرده باشد و در بعضی از مواقع، هزینه توزیع با یکدیگر تفاوت داشته باشد و در این میان، برخی از کالا‌ها قیمت مصرف‌کننده دارند که همه واحد‌های صنفی باید به همان قیمت بفروشند، امّا بعضی از کالا‌ها قیمت مصرف‌کننده ندارند و واحد صنفی، آن کالا را خریداری می‌کند و با سود مشخص شده از طریق اتحادیه به فروش می‌رساند. 

رییس اتاق اصناف تهران ادامه داد: در اتاق اصناف، مشکلات را به سه دسته تقسیم کرده‌ایم؛ مشکلاتی که در اتاق اصناف برطرف می‌شوند، مشکلاتی که توسط وزارتخانه‌ها و اداره‌ها حل می‌شوند و سومین مورد، اصلاح قوانین، فرآیند‌ها و بخشنامه‌هاست و در همه جلسه‌های اصناف، اتحادیه‌ها حضور خواهند داشت.

برچسب ها: اتاق اصناف ، واحدهای صنفی ، کالاهای اساسی
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