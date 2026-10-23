باشگاه خبرنگاران جوان - در شماری از فروشگاه‌های آمریکا، کالاهای روزمره حتی با قیمت چند دلار پشت ویترین‌های قفل‌شده قرار گرفته‌اند و مشتریان برای خرید آن‌ها باید منتظر بمانند تا یکی از کارکنان درِ محفظه را باز کند. فروشگاه‌ها از این روش برای محافظت از کالاها در برابر سرقت استفاده می‌کنند.

این تجربه در شرایطی رخ می‌دهد که افزایش هزینه‌های زندگی، رشد نابرابری و عقب‌ماندن دستمزدها از فشارهای اقتصادی مورد توجه مردم آمریکا هستند. برخی مشتریان، قفل بودن قفسه کالاهای معمولی را نشانه‌ای از دشوارتر شدن زندگی روزمره می‌دانند.