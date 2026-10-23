ارسال لایحه تخفیف عوارض کسبه محصولات ایرانی-اسلامی به شورای شهر

شهردار ارومیه با تأکید بر لزوم هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن در جنگ نرم از ارائه لایحه حمایتی شهرداری به شورای اسلامی شهر برای تخفیف عوارض کسب و پیشه تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان پوشاک ایرانی-اسلامی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ آیدین رحمانی رضائیه شهردار ارومیه در پنجمین رویداد ملی «گوهرشاد» و در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به توطئه‌های مستمر دشمنان علیه بنیان‌های اعتقادی و فرهنگی کشور اظهار کرد: دشمن پس از ناکامی در جنگ سخت و نظامی سال‌هاست که با جنگ نرم و هدف قرار دادن بنیان خانواده و موضوع حجاب و عفاف ارزش‌های اصیل جامعه ما را نشانه‌رفته است بنابراین مقابله با این توطئه‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، استمرار فعالیت‌ها و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌هاست.

وی با اشاره به برگزاری پنجمین سال متوالی رویداد ملی گوهرشاد در ارومیه این رویداد را فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ حجاب برتر دانست و افزود: برای موفقیت در این عرصه باید محصولات ایرانی-اسلامی با بالاترین کیفیت، قیمت مناسب و متناسب با مد روز و سلایق نسل جوان عرضه شود تا به نیازهای جامعه به‌خوبی پاسخ داده شود.

شهردار ارومیه از حمایت‌های مدیریت شهری از فعالان این حوزه خبر داد و تصریح کرد: به‌منظور کاهش هزینه‌ها و حمایت عملی از تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان محصولات حجاب و عفاف طی هفته جاری لایحه‌ای دائر بر اعمال تخفیف در عوارض کسب و پیشه این صنف به شورای اسلامی شهر ارومیه ارسال خواهیم کرد تا پس از تصویب گامی مؤثر در جهت کاهش قیمت تمام‌شده این محصولات برداشته شود.

رحمانی رضائیه همچنین از آمادگی شهرداری ارومیه برای اختصاص غرفه‌های فصلی و اختصاصی در جشنواره‌ها و مناسبت‌های مختلف شهری به‌منظور عرضه دائمی و آسان محصولات ایرانی-اسلامی خبر داد و گفت: ارومیه به‌عنوان شهری مؤمن و مذهبی پرچمدار صیانت از ارزش‌های اسلامی است و مدیریت شهری با تمام توان در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی، نهادهای امنیتی و با درایت نماینده محترم ولی‌فقیه در استان و استاندار پرتلاش مسیر دسترسی آسان شهروندان به پوشاک عفیفانه را هموار خواهد کرد.

وی در پایان از تلاش‌های مدیرکل امور بانوان استانداری آذربایجان غربی، عوامل اجرایی، غرفه‌داران و حضور پرشکوه شهروندان در پنجمین نمایشگاه گوهرشاد تقدیر و تشکر کرد.

برچسب ها: پوشاک ایرانی اسلامی ، نمایشگاه پوشاک ایرانی
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