مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ممنوعیت تردد در محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال در مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ممنوعیت تردد در محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال در مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی خبر داد و گفت: در برخی محورهای شمالی و آزادراه‌های کشور ترافیک سنگین گزارش شده است.

 محرابی‌نیا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: تردد در محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال در مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی ممنوع است.

وی افزود: ترافیک در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب، حدفاصل مرزن‌آباد تا مجلار، سنگین است. همچنین در محور هراز در مسیر رفت‌وبرگشت محدوده سه‌راهی چلاو و در مسیر شمال به جنوب محدوده‌های گزنگ، پلور و مبارک‌آباد ترافیک سنگین گزارش شده است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور ادامه داد: در محور فیروزکوه در مسیر شمال به جنوب، محدوده‌های آینه‌ورزان و گیلاوند با ترافیک سنگین مواجه هستند. همچنین در آزادراه رشت ـ قزوین، حدفاصل سراوان تا امامزاده هاشم و محدوده رودبار، ترافیک سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا با اشاره به وضعیت سایر محورهای مواصلاتی گفت: در محور قدیم بومهن ـ تهران، محدوده جاجرود و در آزادراه پردیس ـ تهران، حدفاصل تونل شماره ۴ تا تونل شماره ۲، ترافیک سنگین جریان دارد.

وی درباره وضعیت جوی محورهای کشور نیز اظهار کرد: در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران، حدفاصل هشترود تا کمال‌شهر، محدوده گلشهر و پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، ترافیک سنگین گزارش شده است. همچنین در آزادراه قم ـ تهران، حدفاصل بهشت زهرا تا میدان جهاد و در آزادراه ساوه ـ تهران، حدفاصل اورین تا فیروزبهـرام، ترافیک سنگین است.

به گفته وی، در محور فشم نیز ترافیک سنگین در مسیر شمال به جنوب، حدفاصل شمیران تا محدوده گردنه قوچک گزارش شده است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور در ادامه از بارش باران در برخی محورهای استان‌های همدان، تهران، گیلان، مرکزی و قزوین خبر داد و گفت: محور فیروزکوه نیز بارانی است و سایر محورهای شمال فاقد مداخلات جوی هستند.

محرابی‌نیا از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی مطلع شوند و با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، سفر ایمنی داشته باشند.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک
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