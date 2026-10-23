باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - قیمت نفت خام برنت، شاخص بین‌المللی نفت در بحبوحه نگرانی‌ها از تشدید بیشتر تنش‌ها در آسیای غربی، به ۱۱۶ دلار و ۲۰ سنت در هر بشکه افزایش یافت که بالاترین سطح از ژوئن ۲۰۲۲ محسوب می‌شود.

همچنین نفت خام وست تگزاس اینترمدیت، شاخص نفت آمریکا به ۱۰۲ دلار و ۵۰ سنت در هر بشکه رسید که بالاترین سطح در پنج هفته گذشته است.

این افزایش پس از انتشار گزارشی در روزنامه نیویورک‌تایمز رخ داد که مدعی شده بود آمریکا و رژیم صهیونیستی طرح‌هایی برای ازسرگیری حملات علیه ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای تهیه کرده‌اند.

قیمت نفت در هفته جاری بیش از ۴ درصد افزایش یافته و هم‌زمان با افزایش نگرانی‌ها درباره ارزش‌گذاری شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی، فشار بر بازار‌های سهام را تشدید کرده است.

در همین حال، ریچارد هانتر، تحلیلگر بازار‌های مالی به گاردین گفت گزارش‌ها درباره بررسی احتمال ازسرگیری حملات نظامی آمریکا علیه ایران برای افزایش ناگهانی قیمت نفت کافی بوده است.

منبع: الجزیره