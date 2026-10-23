هماهنگ‌کننده عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری با اشاره به عملکرد نیروهای مسلح در جنگ‌های اخیر گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر آمادگی و توان دفاعی خود در برابر تهدیدهای دشمن ایستادگی کردند و مانع تحقق اهداف آن شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام عیسی کیانی روز جمعه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه در مصلی، اما خمینی (ره) شهرکرد با اشاره به جنگ ۱۲ روزه در خرداد ۱۴۰۴ اظهار کرد: دشمن تصور می‌کرد می‌تواند در مدت کوتاهی به اهداف خود دست یابد، اما ایستادگی نیرو‌های مسلح و همراهی مردم، محاسبات دشمن را با مشکل مواجه کرد.

وی با اشاره به توطئه دشمن در جنگ ۴۰ روزه افزود: گفت: با وجود شهادت رهبر معظم انقلاب و دشواری‌های ناشی از این حادثه، نیرو‌های مسلح و مردم ایران به ایستادگی خود ادامه دادند و دشمن در دستیابی به اهداف خود برای تضعیف و فروپاشی کشور ناکام ماند.

هماهنگ‌کننده عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر آمادگی دفاعی کشور گفت: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر آموزه‌های دینی و توانمندی‌های خود، برای دفاع از کشور و مقابله با تهدید‌ها آمادگی دارند.

کیانی با اشاره به نقش نیرو‌های مسلح در هشت سال دفاع مقدس افزود: ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیجیان در کنار مردم و در برابر دشمن ایستادند و با مقاومت و فداکاری، در ناکام ماندن اهداف رژیم بعث عراق نقش‌آفرینی کردند.

وی دفاع ۳۴ روزه از خرمشهر، عملیات‌های هوایی و انهدام اهداف راهبردی دشمن بعثی را از جمله اقدامات ارتش در دوران دفاع مقدس برشمرد و گفت: نیروی دریایی ارتش نیز در روز‌های نخست جنگ، نقش موثری در مقابله با نیرو‌های عراقی داشت.

هماهنگ‌کننده عقیدتی سیاسی ارتش در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری با اشاره به سالروز تاسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در ۲۴ مهرماه گفت: در ۲۳ مهر ۱۳۵۸، ضرورت تشکیل نهادی برای تقویت مبانی فرهنگی، مکتبی، قرآنی، اعتقادی، سیاسی و دینی کارکنان ارتش و خانواده‌های آنان در دیدار جمعی از مسوولان و نیرو‌های ارتش با امام خمینی (ره) مطرح شد و در ادامه، سازمان عقیدتی سیاسی ارتش شکل گرفت.

کیانی همچنین با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: حضرت زهرا (س) در منظومه اعتقادی شیعه جایگاهی ویژه دارند و روایات اسلامی بر منزلت و مقام معنوی آن حضرت تاکید کرده‌اند.

۲۴ مهرماه سالروز تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش است.

برچسب ها: نیروهای مسلح ، دشمن
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