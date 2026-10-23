باشگاه خبرنگاران جوان - کامران پورمقدم روز جمعه در حاشیه هفتمین جشنواره بلوط روستای سرسختی شهرستان شازند، افزود: با ابلاغ این سند، برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای مدیریت جنگل‌های زاگرس در قالب طرح‌های جنگل‌داری اجتماعی از سال جاری اجرایی می‌شود.

وی اظهار کرد: توده جنگلی بلوط روستای سرسختی نیز که به‌عنوان یکی از توده‌های بلوط زاگرس و به‌صورت منفصل از رویشگاه مادر، در وسعتی بیش از ۲۰۰ هکتار به‌عنوان ذخیره‌گاه جنگلی شناسایی شده، نیازمند توجه ویژه است.

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تصریح کرد: با پیگیری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی، طرح ویژه احیا، توسعه و حفاظت از این جنگل‌ها پس از تصویب در کمیته فنی از محل اعتبارات ملی تامین اعتبار می‌شود.

پورمقدم خاطرنشان کرد: ویژگی بارز این طرح، اجرای آن با محوریت و مشارکت جوامع محلی و اهالی روستای سرسختی است که اهمیت خاصی برای حفظ جنگل‌های بلوط قائل هستند و این طرح می‌تواند به الگویی موفق در کشور تبدیل شود.

وی عنوان کرد: از مجموع ۶ میلیون هکتار جنگل زاگرس، ۹۰ درصد را توده‌های بلوط تشکیل می‌دهند که به همراه جنگل‌های شمال کشور، به‌عنوان گونه‌های شاخص جنگل‌های باستانی ایران شناخته شده و نیازمند حمایت همگانی هستند.