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رقابت جهانی برای توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای؛ چین در مسیر پیشتازی + فیلم

در حالی که انرژی هسته‌ای همچنان سهم مهمی در تولید برق جهان دارد و کشور‌هایی مانند آمریکا و چین ظرفیت‌های خود را توسعه می‌دهند، برنامه هسته‌ای ایران با فشار از سمت غرب رو‌به‌رو می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - آمریکا با ده‌ها رآکتور فعال، بزرگ‌ترین ظرفیت تولید برق هسته‌ای جهان را در اختیار دارد و پس از آن کشورهایی مانند چین و فرانسه قرار گرفته‌اند. هم‌زمان، استفاده از انرژی هسته‌ای برای تولید برق در بسیاری از کشورها ادامه دارد؛ موضوعی که بحث درباره تفاوت رویکرد غرب نسبت به برنامه‌های هسته‌ای دیگر کشورها، از جمله ایران، را برجسته می‌کند.

چین نیز با سرمایه‌گذاری گسترده در صنعت هسته‌ای، در حال افزایش ظرفیت تولید برق خود است و شمار زیادی از نیروگاه‌های جدید این کشور در مرحله ساخت قرار دارند. در کنار انرژی هسته‌ای، توسعه انرژی خورشیدی و بادی نیز از محورهای اصلی برنامه انرژی چین به شمار می‌رود؛ رویکردی که بر تنوع‌بخشی به منابع تولید برق و گسترش فناوری‌های انرژی متمرکز است.

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