باشگاه خبرنگاران جوان -ناصر راشدی ، با اشاره به اجرای طرح جمع‌آوری کارت‌های سوخت از جایگاه‌ها اظهار کرد: این تصمیم در سطح کلان کشوری اتخاذ شده و وزارت نفت به‌عنوان مجری سیاست‌های دولت، مسئول اجرای آن است؛ بنابراین تصمیم‌گیری درباره اصل طرح در اختیار شرکت‌های استانی نیست.

وی افزود: بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده، ۵۰ لیتر بنزین آزاد با نرخ هر لیتر ۱۰ هزار تومان به کارت سوخت شخصی مردم افزوده شده است.

افرادی که کارت سوخت ندارند، چه کنند؟

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه آذربایجان‌شرقی ادامه داد: افرادی که کارت سوخت ندارند، می‌توانند از طریق سامانه «سوخت من» درخواست خود را ثبت کنند تا کارت سوخت در بازه زمانی ۲۴ ساعته دریافت شود.

معضل سوخت گذرموقت‌ها هنوز حل نشده است

راشدی با اشاره به وضعیت خودرو‌های دارای گذرموقت گفت: زیرساخت لازم برای تأمین سوخت این خودرو‌ها در قالب سازوکار جدید هنوز فراهم نشده است و این موضوع، یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح در اجرای طرح در آذربایجان‌شرقی به شمار می‌رود.

وی افزود: برای مدیریت سوخت‌رسانی به این خودروها، پنج جایگاه مشخص شده است تا سوخت مورد نیاز خودرو‌های گذرموقت از طریق این جایگاه‌ها تأمین شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه آذربایجان‌شرقی با اشاره به سابقه اجرای این طرح در سایر مناطق کشور بیان کرد: این تصمیم پیش‌تر در استان‌هایی از جمله زاهدان اجرا شده بود و از اول آبان نیز ۱۱ منطقه دیگر به این طرح پیوستند.

راشدی، هدف از اجرای این تصمیم را مدیریت مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی عنوان کرد.