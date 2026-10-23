رئیس مجلس نوشت: حاکمان در پی آن هستند تا جهت و هدف اعتراضات مردم علیه حاکمان فاسد را به مردم علیه مردم تغییر دهند و سپس خود مردم را سرزنش کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار پیامی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: سناریوی حاکمان در واکنش به اعتراضات امروز مردم دنیا این است: جهت و هدف اعتراضات مردم علیه حاکمان فاسد و جنگ‌افروز را به مردم علیه مردم (افقی) تغییر دهند و سپس شما را ملامت و سرزنش کنند!

وی افزود: حقیقت و پیام اصلی مردم در واکنش به افشاگری‌های پرونده اپستین، جنایات غزه، جنگ ایران و فساد سیستمی است که همگی ناشی از عملکرد یک جریان واحد در راس قدرت جهان است.

قالیباف تاکید کرد: حاشیه و حواس‌پرت‌کنی: درگیری‌های ساختگی مانند «مهاجران در برابر مردم بومی». اجازه ندهید با تغییر موضوع، خود را از پاسخگویی و حسابرسی تبرئه کنند.

برچسب ها: دشمن ، قالیباف
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